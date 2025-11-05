xs
มิสเอสโตเนีย เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.วีรชัย เตชะวิจิตร์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มิสเอสโตเนีย บริดจิตตา ชาบัก (Brigitta Schaback) ผู้แทนประเทศเอสโตเนียในการประกวดมิสยูนิเวิร์สประจำปีนี้ที่กรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.วีรชัย เตชะวิจิตร์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568







