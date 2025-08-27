BSRC สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 2568 ส่งเสริมเยาวชนอาชีวศึกษาสู่เวทีสากล

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมอบเงิน 300,000 บาท สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 2568 ผ่านทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชชูปถัมภ์ ซึ่งการประกวดดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ดร.บวรศักดิ์ วาณิชย์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และงานความยั่งยืน และนายพิภวัต สิทธิชัยเกษม ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นผู้แทน BSRC ร่วมทำหน้าที่กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมส่งโครงงานเข้าประกวดคัดเลือกตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค จนเข้ามาสู่การตัดสินระดับประเทศภายในงาน สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติปีนี้ ทีมที่ชนะเลิศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ขณะที่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ดร.บวรศักดิ์ กล่าวว่า “BSRC เชื่อว่าการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รากฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ยั่งยืน เรามุ่งมั่นเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยให้ก้าวทันโลกและพร้อมแข่งขันในระดับสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการสรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อพลังงานที่เหนือกว่า”
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ เป็นเวทีสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้าน STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต