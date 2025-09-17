"เงินเทอร์โบ" เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 1.50 บาท เปิดจองซื้อ 19-23 ก.ย. เข้าเทรด SET

บมจ.เงินเทอร์โบ [TURBO] เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 537,000,000 หุ้น คิดเป็น 20.10% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท มูลค่าการเสนอขาย 805,500,000 บาท ระยะเวลาจองซื้อตั้งแต่วันที่ 19-23 ก.ย. 68 และจะเข้าซื้อขายในตลาด SET กลุ่มธุรกิจการเงิน ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายคือ TURBO โดยธนาคารทิสโก้ เป็นปรึกษาทางการเงิน
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 645.6 ล้านบาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) โดยคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้
1. เพื่อขยายธุรกิจให้บริการการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 550 - 645.6 ล้านบาท ภายในปี 69
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 100 ล้านบาท ภายในปี 69
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 30 ล้านบาท ภายในปี 69