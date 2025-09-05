xs
CarFinn เชื่อมต่อโอกาสทางการเงินให้ผู้ขับขี่ Bolt ทั่วประเทศ จับมือ ธนาคารทิสโก้ ปล่อยสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
CarFinn ผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มสินเชื่อรถยนต์ที่เข้าถึงง่าย โปร่งใส และเป็นธรรม เล็งเห็นถึงปัญหาการเข้าถึงเงินทุน ของผู้ขับขี่รถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น Bolt ทั่วประเทศ ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อ ได้จับมือกับ ธนาคารทิสโก้ เพื่อสนับสนุนผู้ขับขี่รถรับจ้าง ดังกล่าว เพื่ออาชีพที่มั่นคง ลดภาระต้นทุน และยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านสินเชื่อเช่าซื่อ และสินเชื่อจำนำทะเบียน CarFinnพร้อมรับกฎหมายใหม่การจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รย.18


นายเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หรือ CarFinn กล่าวว่า CarFinn มีความมุ่งมั่นในการเป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อรถยนต์ที่เข้าถึงง่าย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยเราเข้าใจข้อจำกัดของผู้ขับขี่ Bolt หลายคนที่อาจเผชิญกับปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงพร้อมเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างลูกค้าและสถาบันการเงิน ความร่วมมือกับธนาคารทิสโก้ในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประตูสู่ทางเลือกที่เหมาะสมและยืดหยุ่น

"CarFinn จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านการเงินแก่ผู้ขับขี่ Bolt ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การโอนย้ายไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์เพิ่มวงเงิน การโอนทะเบียนรถ การปรับลดยอดผ่อนต่อเดือน การจัดหาประกันภัย ไปจนถึงบริการให้เช่ารถยนต์ โดยบริษัทตั้งเป้าสนับสนุนผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าผ่าน Bolt ให้ได้ถึง 20,000 ราย เราหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และช่วยให้ผู้ขับขี่ Bolt เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสร้างรายได้ที่มั่นคงปลอดภัย”


ทิสโก้ – เสริมพลังทางการเงิน สร้างความมั่นคงในอาชีพ

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – บริหารการขาย และการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอย่างจำกัด อาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันยังคงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการสร้างรายได้ ด้วยรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ผู้ขับขี่สามารถเลือกช่วงเวลาทำงานได้ตามความสะดวก ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรถส่วนตัวสามารถหารายได้เสริมหรือแม้แต่ยึดเป็นอาชีพหลักได้อย่างมั่นคง

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารทิสโก้ จึงจับมือกับ บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หรือ CarFinn ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อรถยนต์ครบวงจร เพื่อสนับสนุนผู้ขับขี่ “Bolt” ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ และสินเชื่อเช่าซื้อ โดยมีเงื่อนไขพิเศษ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเสริมสภาพคล่องในช่วงเศรษฐกิจเปราะบาง


สำหรับ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ “รถผ่อนอยู่ ก็ขอกู้ได้” ผู้ขับชี่ Bolt ที่ต้องการโอนย้ายไฟแนนซ์จากผู้ให้บริการรายอื่นมายังธนาคารทิสโก้ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0.55% ต่อเดือน พร้อมสิทธิในการขยายระยะเวลาชำระค่างวดแรกสูงสุด 60 วัน เพื่อให้ผู้ขับขี่มีเวลาในการบริหารเงินทุนได้อย่างคล่องตัว

ในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อ ผู้ขับขี่ Bolt ที่ต้องการออกรถใหม่ หรือกำลังผ่อนรถกับธนาคารทิสโก้อยู่แล้ว สามารถติดต่อธนาคารเพื่อทำการเปลี่ยนประเภทรถยนต์ให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดรถยนต์รับจ้างผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชัน (รย.18) เพื่อสามารถให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารได้ โดยธนาคารพร้อมอำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อและในเรื่องเอกสาร ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

นอกจากนี้ ความร่วมมือยังช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับตัวต่อข้อกำหนดใหม่ของภาครัฐ ที่กำหนดให้รถรับจ้างต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ (รย.18) และผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะภายใน 90 วัน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับหลายคนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้


Bolt - ขับเคลื่อนโอกาส สู่ความยั่งยืน

นายณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไปประจำโบลท์ ประเทศไทย หรือ Bolt กล่าวว่า ปัจจุบัน Bolt มีจำนวนยานพาหนะในระบบมากกว่า 300,000 คัน ให้บริการครอบคลุมครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และคุ้มค่าได้ทุกพื้นที่ ขณะเดียวกัน Bolt ยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ขับขี่ โดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในการเปลี่ยนสถานะการจดทะเบียนรถและการจัดหาไฟแนนซ์ที่ปัจจุบันมีจำนวนหลักแสนคน

เพื่อสนับสนุนผู้ขับขี่ให้สามารถปรับตัวได้อย่างมั่นคง Bolt จึงร่วมมือกับธนาคารทิสโก้ และ CarFinn เปิดโครงการที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถโอนย้ายไฟแนนซ์ที่รองรับการจดทะเบียน รย.18 ได้สะดวกขึ้น พร้อมโอกาสในการออกรถใหม่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า เช่น ส่วนลดค่าชาร์จไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดต้นทุนการใช้งานในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังเผชิญกับความท้าทายได้


อย่างไรก็ตาม Bolt ไม่เพียงเป็นแพลตฟอร์มการเรียกรถ แต่ยังมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร พร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @carfinn หรือโทร. 085-332-4449, 094-665-5114, 02-026-3343 และสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเงินทุนหมุนเวียน สามารถติดต่อขอคำปรึกษาและขอสินเชื่อกับ ทิสโก้ ออโต้แคช ได้ที่ 02-123-4000

หมายเหตุ : กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว โดย
• สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 5.67% – 10% ต่อปี
• สินเชื่อทะเบียนรถ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 12% – 24% ต่อปี



