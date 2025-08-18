โบลท์ (Bolt) ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม: ต่อยอดโครงการ Booster Week เพิ่มการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ขับขี่

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 13 สิงหาคม 2568 — โบลท์ (Bolt) แพลตฟอร์มบริการเรียกรถชั้นนำระดับโลก ประกาศความสำเร็จโครงการ Booster Week ที่เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2568 โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ให้การสนับสนุนแบบครบวงจร ทั้งการให้คำแนะนำรายบุคคล การช่วยเตรียมเอกสาร และการจัดพื้นที่ให้บริการด้านเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ
ภายหลังการดำเนินโครงการ Booster Week พบว่าจำนวนการอัปโหลดใบอนุญาตขับรถสาธารณะบนระบบของโบลท์ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 25% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2567 โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2568 ที่มียอดการอัปโหลดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ โครงการยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการจองคิวเพื่อตรวจสอบเอกสารกับกรมการขนส่งทางบกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่าในช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการ 63% ของการจองคิวทั้งหมดในวันธรรมดาเป็นผู้ขับขี่ของโบลท์ และเพิ่มขึ้นถึง 80% ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้ขับขี่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและพัฒนาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาครัฐ
จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า
•85.3% ของผู้ขับขี่รู้สึกพึงพอใจกับการสนับสนุนที่ได้รับจากโบลท์
•85.3% ระบุว่ากระบวนการยื่นเอกสารและขั้นตอนต่างๆ มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
•70% ระบุว่าการได้รับใบอนุญาตขับขี่สาธารณะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
จากความสำเร็จของโครงการในระยะแรก โบลท์ได้เดินหน้าขยายโครงการ Booster Week ไปยัง 13 จังหวัดทั่วประเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2568 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา กระบี่ ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต การขยายตัวครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากผู้ขับขี่ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ด้วยแรงสนับสนุนและกระแสตอบรับที่ดีนี้ โบลท์ตั้งเป้าขยายโครงการ Booster Week ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนกันยายน 2568 เพื่อเร่งส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่ทั่วประเทศได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนที่ครบถ้วนและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น
ณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการประจำโบลท์ ประเทศไทยกล่าว “เราขอขอบคุณกรมการขนส่งทางบกที่ให้การสนับสนุนโครงการ Booster Week อย่างเต็มที่ และให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม Ride-Hailing ในประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ของเราสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดได้อย่างราบรื่นมากขึ้น อีกทั้งยังสะท้อนถึงความร่วมมือที่สอดคล้องกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและยกระดับระบบขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับทั้งผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังขอขอบคุณกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการผลักดันด้านระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพันธกิจด้านความปลอดภัยของโบลท์และตอกย้ำนโยบายความปลอดภัยที่เข้มงวดของเรา”
ความสำเร็จของโครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ขับขี่ในระบบของโบลท์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างจริงจัง ซึ่งโครงการ Booster Week ได้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในการเข้าร่วมและดำเนินการตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการสนับสนุนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ผู้ขับขี่พร้อมที่จะปรับตัวและยกระดับมาตรฐานของตนเอง โบลท์ยังคงเดินหน้าขยายโครงการ พร้อมพัฒนามาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างราบรื่นและมั่นใจ และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Ride-Hailing ในประเทศไทยไปสู่มาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป