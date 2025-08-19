ทิสโก้ x สมหวัง เงินสั่งได้ ส่งมอบของใช้จำเป็น แก่ประชาชนและทหารชายแดนไทย-กัมพูชา

ธนาคารทิสโก้ ร่วมกับ สมหวัง เงินสั่งได้ สาขาในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ร่วมกันจัดเตรียมชุดเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็น เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ณ จุดช่วยเหลือในจังหวัดสระแก้ว สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา โดยครอบคลุมศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงหน่วยงานทหารในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง
กลุ่มทิสโก้ ขอร่วมส่งแรงใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน