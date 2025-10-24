BSRC คว้ารางวัล TSX Awards 2025 จาก GISTDA ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศเพื่อสังคม

นางมัทนา สุตธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC เป็นผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัล TSX Awards 2025 : GISTDA National Contribution Award ประเภท Outstanding Utilization of Space and Geo-Informatics Technology for Societal Benefits หรือ “องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อสังคม”
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ภายในงาน Thailand Space Expo 2025 โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว
BSRC ถือเป็นบริษัทมหาชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ตอกย้ำบทบาท “องค์กรผู้นำด้านความยั่งยืน” ที่ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนธุรกิจพลังงาน แต่ยังกล้าคิด กล้าทำ และกล้านำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้วิสัยทัศน์ “สรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อพลังงานที่เหนือกว่า” ที่ผ่านมา BSRC ได้ร่วมมือกับ GISTDA ในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึง การใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
GISTDA มอบรางวัล TSX Awards เพื่อยกย่ององค์กรและบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลงานโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ด้านต่าง ๆ โดยมุ่งส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาวิธีการ และความร่วมมือระหว่างภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม รางวัลนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ BSRC ที่สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรพลังงานชั้นนำที่ใช้ “นวัตกรรม” เป็นพลังขับเคลื่อน “ความยั่งยืน” อย่างแท้จริง