BRR รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายบริษัทมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมในระยะยาว