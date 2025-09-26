รายย่อยดุสิตธานีปัดถอด “ชนินทธ์”เลื่อนพิจารณากรรมการใหม่ ไป 4 ธ.ค.

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ดุสิตธานี ไม่อนุมัติวาระถอดถอน "ชนินทธ์ โทณวณิก" พ้นตำแหน่งกรรมการ แม้จะมีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยให้ถอดถอน 42 ราย (รวมถึงบริษัทชนัตถ์และลูก) คิดเป็น 79.61% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนรายของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 420 ราย คิดเป็น 89.9565% ของจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด ทำให้มติดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้เข้าประชุมที่เห็นด้วยต้องมีจำนวน 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติให้นัดประชุมวาระเปลี่ยนแปลงจำนวนและกรรมการชุดใหม่ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2568 หลังจากผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งหนังสือร้องเรียน ก.ล.ต. และคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ห่วงการครอบงำกิจการและการประกอบธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาด ย้ำต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและโปร่งใส
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) รายงานผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในการประชุมเมื่อวันที่ 26กันยายน 2568 ซึ่งที่ประชุมฯ โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีมติรับรองรายงานการประชุมและอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
สำหรับวาระการถอดถอน นายชนินทธ์ โทณวณิก ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ นั้น ไม่ผ่านความเห็นชอบเนื่องจากเสียงเห็นด้วยไม่ถึงเกณฑ์ 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการถอดถอนจำนวน 42 ราย รวมถึงบริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.ดุสิตธานี คิดเป็นจำนวน 425,356,690 เสียง หรือ 79.61% อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 420 ราย คิดเป็น 86.9565% ของจำนวนผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” กับวาระดังกล่าว ทำให้วาระการถอดถอนนายชนินทธ์ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้มีมติเลื่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการออกไป เป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว เพื่อรอความชัดเจนจากหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยยื่นหนังสือต่อประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งว่า ได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ถึงการกระทำที่อาจเข้าข่ายร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อครอบงำกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ และอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องใช้ความระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบ และขอให้คณะกรรมการพิจารณาตามสมควรเพื่อปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อย
บมจ.ดุสิตธานี ขอเน้นย้ำว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการประชุมที่โปร่งใสและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดย “ดุสิตธานี” ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าตามกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรธุรกิจ ต่อไปอย่างมั่นคง