‘มินอ่องหล่าย’ ร้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสมาชิกพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง

รอยเตอร์ - ผู้นำรัฐบาลทหารของพม่าได้เรียกร้องให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในขณะที่รัฐบาลรักษาการที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่กำลังดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามแผนที่วางไว้ในเดือนธ.ค. และเดือนม.ค. การเลือกตั้งที่ตะวันตกมองว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมารายงานว่า พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ที่ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีของประเทศ ได้เรียกร้องให้ทางการดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องนักการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งเตือนถึงการโจมตีข้าราชการพลเรือนที่เพิ่มมากขึ้นก่อนการเลือกตั้ง
“พลเอกอาวุโสย้ำว่าการเลือกตั้งต้องจัดขึ้นโดยปราศจากความล้มเหลว” หนังสือพิมพ์ของรัฐบาลระบุ โดยอ้างถึงความคิดเห็นของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นเพื่อจัดการเลือกตั้ง
เนื่องจากกลุ่มฝ่ายค้านทั้งถูกห้ามลงสมัครและปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเลือกตั้งที่วางแผนไว้ ส่งผลให้รัฐบาลตะวันตกปฏิเสธการเลือกตั้งดังกล่าว ด้วยมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อยึดกุมอำนาจของเหล่านายพล และคาดว่าจะเต็มไปด้วยตัวแทนของทหาร
เมื่อปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วประเทศเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่กลับสามารถสำรวจได้เพียง 145 ตำบลจากทั้งหมด 330 ตำบลเท่านั้น
ในเดือนนี้ กองทัพพม่าได้โอนอำนาจให้กับรัฐบาลรักษาการที่นำโดยพลเรือนเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง เป็นเวลา 4 ปี หลังจากพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย นำการรัฐประหารโค่นล้มรัฐาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี
การยึดอำนาจดังกล่าวก่อให้เกิดการประท้วงอย่างกว้างขวางและนำไปสู่สงครามกลางเมือง ที่กองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์หลายกลุ่มและกลุ่มติดอาวุธที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยได้ต่อสู้กับกองทัพ
ในการประชุมที่กรุงเนปีดอในวันอังคาร เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบปฏิบัติการทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งและเสริมความปลอดภัยผ่านการจัดตั้งกลุ่ม ‘ความปลอดภัยของประชาชน’ รายงานในหนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา ระบุ
เมื่อเดือนที่แล้ว สภาที่นำโดยกองทัพยังได้เสนอกฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายปรับปรุงความปลอดภัย โดยกำหนดบทลงโทษตั้งแต่จำคุกอย่างน้อย 3 ปี ไปจนถึงโทษประหารชีวิต.