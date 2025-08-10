มาเลเซียเตรียมนำคณะผู้แทนอาเซียนเยือนพม่าหารือการเลือกตั้ง

เอเอฟพี - โมฮัมหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวว่า มาเลเซียจะนำคณะผู้แทนระดับภูมิภาคเยือนพม่าในเดือนหน้า หลังจากรัฐบาลทหารยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน
โมฮัมหมัดเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการเดินทางเยือนพม่าครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 19 ก.ย. และมีรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์เข้าร่วมด้วย
“ผมต้องการเห็นภาพที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอต่อผู้นำอาเซียนในเดือนต.ค.” รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซีย กล่าว โดยอ้างถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในปลายปี
ปัจจุบัน มาเลเซียดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ที่พยายามเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลทหารของพม่า ที่เป็นประเทศสมาชิก ที่รวมถึงการห้ามผู้นำของรัฐบาลทหารเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่ม เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงนองเลือดที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง
แต่จนถึงขณะนี้ อาเซียนยังคงไร้ผลในความพยายามทางการทูตที่จะยุติความขัดแย้งในพม่า ที่เกิดจากการที่รัฐบาลทหารโค่นล้มรัฐบาลของอองซานซูจีที่มาจากการเลือกตั้งในเดือนก.พ. 2564 และนำไปสู่สงครามกลางเมืองหลายฝ่าย
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้ยุติการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ และประกาศแผนการเลือกตั้งในเดือนธ.ค.
กลุ่มฝ่ายค้านกล่าวว่าพวกเขาจะคว่ำบาตรการเลือกตั้ง ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติประณามการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นการฉ้อโกงที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของรัฐบาลทหาร
โมฮัมหมัดกล่าวว่าคณะผู้แทนอาเซียนจะพิจารณาการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว
“ผมต้องการหารือกับพวกเขาว่าการเลือกตั้งของพวกเขานั้นครอบคลุมหรือไม่” โมฮัมหมัด ระบุ
รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียยังชี้ว่าปัจจุบันยังมี 63 เมืองหรือพื้นที่ที่ยังคงอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ขัดแย้งหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหาร
ทั้งนี้ ยังไม่มีการกำหนดวันที่แน่นอนสำหรับการเลือกตั้ง.