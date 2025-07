สหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรพันธมิตรรัฐบาลทหารพม่า หลังมินอ่องหล่ายร่อนจดหมายอวยทรัมป์

พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารของพม่าได้ยึดอำนาจจากการรัฐประหารในปี 2564 โค่นล้มรัฐบาลพลเรือน และก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองที่คร่าชีวิตผู้คนหลายพันคน ส่งผลให้ประชาชนกว่า 3.5 ล้านคนต้องพลัดถิ่น และประชากรกว่าครึ่งประเทศอยู่ในความยากจนเมื่อสองสัปดาห์ก่อน นายพลระดับสูงได้ส่งจดหมายถึงทรัมป์ตอบเรื่องภาษีที่ถูกเรียกเก็บ โดยได้กล่าวชื่นชมการเป็นผู้นำของเขา รวมทั้งการปิดสื่อที่ได้รับทุนจากสหรัฐฯ ที่รายงานข่าวความขัดแย้งประกาศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสฯ ระบุว่าได้มีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัท KT Services and Logistics บริษัท Myanmar Chemical and Machinery และบริษัท Suntac Technologies รวมถึงผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้นบริษัท KT Services and Logistics และโจนาธาน เมียว จอ ตอง ซีอีโอของบริษัท ถูกระบุว่าเป็นพวกพ้องของคณะรัฐบาลทหารเมื่อถูกคว่ำบาตรในปี 2565 จากการเช่าท่าเรือในย่างกุ้งจากบริษัทของทหารในมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ต่อปีบริษัท Myanmar Chemical and Machinery และอ่อง หล่าย อู เจ้าของบริษัท และสิต ไตง์ อ่อง เจ้าของบริษัท Suntac Technologies ถูกคว่ำบาตรในช่วงปลายปีเดียวกันจากการผลิตอาวุธ รวมถึงรถถังและปืนครกติน ลัต มิน พลเมืองพม่า ที่ก่อนหน้านี้ถูกสหรัฐฯ ระบุว่าเป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารก็ถูกถอดออกจากบัญชีรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรเช่นกันประกาศของกระทรวงการคลังไม่ได้ระบุเหตุผลของการถอดชื่อ และทำเนียบขาวไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ในเรื่องนี้ทรัมป์ส่งจดหมายถึงพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ที่เป็นหนึ่งในจดหมายหลายฉบับที่ส่งถึงผู้นำต่างประเทศระหว่างที่เขาประกาศใช้มาตรการภาษีทั่วโลกจดหมายฉบับดังกล่าวที่เชื่อว่าเป็นการยอมรับการปกครองของรัฐบาลทหารนับตั้งแต่การรัฐประหารต่อสาธารณชนครั้งแรกของวอชิงตัน ได้ขู่ที่จะเรียกเก็บภาษีจากพม่า 40% หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าได้พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ตอบกลับด้วยจดหมายหลายหน้าที่แสดงความซาบซึ้งอย่างจริงใจต่อสารของทรัมป์และกล่าวยกย่องความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของเขา.