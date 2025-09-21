ดุสิตโพลกังวลมากบัญชีถูกอายัด เชื่อรบ. "อนุทิน" แก้บัญชีม้าได้ แบงค์หน่วยงานรัฐปกป้องผู้บริสุทธิ์

สวนดุสิตโพลสำรวจปมบัญชีม้า ส่วนใหญ่กังวลมากบัญชีถูกอายัด ปรับพฤติกรรมตรวจสอบธุรกรรมบ่อยขึ้น เชื่อมั่นธนาคารหน่วยงานรัฐปกป้องผู้บริสุทธิ์ พร้อมติดตามข่าวต่อเนื่อง มั่นใจรัฐบาล "อนุทิน" แก้ปัญหาได้
วันนี้ (21ก.ย.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “หัวอกประชาชนกับ บัญชีม้า” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,154 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนกังวลหรือไม่ว่าบัญชีธนาคารของตนเองอาจถูกอายัดโดยไม่รู้ตัว
อันดับ 1 กังวลมาก 38.30%
อันดับ 2 ค่อนข้างกังวล 36.57%
อันดับ 3 ไม่กังวลเลย 25.13%
2. หลังจากมีข่าวบัญชีม้า ประชาชนปรับพฤติกรรมทางการเงินของตนเองอย่างไร
อันดับ 1 ตรวจสอบธุรกรรมบ่อยขึ้น 57.89%
อันดับ 2 เลือกใช้บริการโอน/จ่ายผ่านช่องทางที่มั่นใจว่าปลอดภัย 41.94%
อันดับ 3 หลีกเลี่ยงการโอนเงินให้บุคคลที่ไม่รู้จักหรือน่าสงสัย 37.95%
อันดับ 4 ถอนเงินสดมาเก็บไว้มากขึ้น 33.28%
อันดับ 5 กระจายเงินหลายบัญชี 22.18%
3. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อธนาคารและหน่วยงานรัฐในการปกป้องผู้บริสุทธิ์จากผลกระทบบัญชีม้า มากน้อยเพียงใด
อันดับ 1 เชื่อมั่น 61.87%
อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 38.13%
4. จากข่าวบัญชีม้าในช่วงนี้ ประชาชนได้บทเรียนหรือข้อคิดอะไรบ้าง
อันดับ 1 ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบธุรกรรมของตนเองบ่อยขึ้น 66.98%
อันดับ 2 ระวังไม่หลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ติดต่อมาขอใช้บัญชี 56.41%
อันดับ 3 ไม่ให้ใครยืมบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัว 55.03%
อันดับ 4 ควรกระจายความเสี่ยง เช่น มีหลายบัญชี มีเงินสดสำรอง 35.44%
อันดับ 5 อยากให้ภาครัฐ/ธนาคารสื่อสารข้อมูลและขั้นตอนให้ชัดเจนกว่านี้ 32.67%
5. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลนายอนุทิน ในการจะเข้ามาแก้ปัญหาบัญชีม้ามากน้อยเพียงใด
อันดับ 1 เชื่อมั่น 64.04%
อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 35.96%