สมาคมแบงก์ชี้เร่งรวมศูนย์ฐานข้อมูลหนุนยกระดับคุมเข้มเงินเทา

จากกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ประกาศยกระดับกระบวนการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อป้องกันและเร่งแก้ไขปัญหาทุนเทา โดยให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยในการรับหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก (อาทิ บัญชีที่ใช้ในการพนันออนไลน์ บัญชีที่ถูกใช้โดย scammer)และรายงานความผิดปกติให้ ธปท. ทราบ รวมถึงยกระดับการกำกับดูแล-ตรวจสอบผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับของธปท.ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง Authorized Money Transfer Agent, Authorized Money Changer, ผู้ให้บริการ e-Wallet และการตรวจสอบธุรกรรมทองคำที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายนั้น
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย(KTB) ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า การดำเนินธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะในเรื่องของการยืนยันตัวตน(KYC)นั้นมีความเข้มงวด-ระมัดระวังอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ที่มาและที่ไปของเงินเท่านั้นมาจากช่องทางที่หลากหลาย ขณะที่การรวมศูนย์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆยังไม่เชื่อมโยงกันได้ ยังไม่สามารถเห็นข้อมูลได้ครอบคลุม จึงอยากให้มีการบูรณาการเพิ่มเติมด้วย
นอกจากนี้ ในส่วนของกฏหมายที่เกี่ยวข้องบางส่วนของไทยยังมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ จึงต้องมีการปรับให้ความเป็นสากลมากขึ้น รวมถึงการรวมศูนย์ข้อมูลนั้น ก็จะต้องมีเรื่องของ PDPA ด้วย จึงต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง
สำหรับแนวทางการแก้ไขหนี้นั้น ธนาคารกรุงไทยมีหนี้กลุ่มไม่มีหลักประกันอยู่บ้าง แต่ไม่มาก ซึ่งหากมีหนี้กลุ่มที่เข้าข่ายแก้หนี้ผ่านกลไก SAM ก็จะส่งให้ SAM บริหาร และ อีกโมเดล คือ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างสถาบันการเงิน และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ (JVAMC) ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับบริษัทบริหารสินทรัพย์อยู่ ซึ่งอาจจะต้องรอรายละเอียด และ กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนจากธปท.อีกครั้ง
ส่วนแนวโน้มสินเชื่อของธนาคารปีนี้จะลดลง จากเดิมที่คาดจะทรงตัวจากปีก่อน เนื่องจากในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาสินเชื่อธนาคารชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในขณะที่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ธนาคารมีเป้าหมายที่จะรักษา หรือ เติบโตมากกว่า 2 หลักในอีกสามปีข้างหน้า แม้ว่าในปัจจุบันจะอยู่ที่ 11% เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่เป็นจ่ายปีละ 2 ครั้ง จากเดิมธนาคารจ่ายปันผลปีละ 1 ครั้ง เพื่อการบริหารโครงสร้างเงินทุนภายใต้ระดับ Tier-1 ประกอบกับ ทำตามคำมั่นของธนาคารที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอย่างสม่ำเสมอ