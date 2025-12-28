ช้าไปไหม ก.ล.ต. - ห้าม “แอน จักรพงษ์” หนี / สุนันท์ ศรีจันทรา

“แอน จักรพงษ์” หรือนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกบอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เผ่นหนีไปนานแล้ว แต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพิ่งออกคำสั่งอายัดทรัพย์สิน และห้ามออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งสายไปสักหน่อยสำหรับการจัดการกับอาชญากรหุ้นรายนี้
ก.ล.ต.ประกาศ ยัดอายัดทรัพย์เป็นเวลา 180 วัน และห้ามออกนอกประเทศ เป็นเวลา 15 วัน สำหรับ “แอน จักรพงษ์” และพวกรวม 4 คน ฐานทุจริตและตกแต่งงบการเงินของ JKN นอกจากนั้น ยังกล่าวโทษผู้กระทำความผิด 12 รายต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ประกอบด้วย JKN อดีตกรรมการ อดีตผู้บริหาร ผู้บริหารบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวม 12 ราย
กรณีส่งหรือเปิดเผยงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีงบการเงินที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงในสาระสำคัญที่ควรแจ้ง และร่วมกันทุจริตและตกแต่งงบการเงินของ JKN ในช่วงปี 2565 ถึงปี 2566 รวมทั้งขายหุ้น JKN โดยอาศัยข้อมูลภายในช่วงปี 2566
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท JKN นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และ นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ กรณีร่วมกันกระทำหรือยินยอมให้มีการลงข้อความเท็จ และทำบัญชีไม่ครบถ้วน
ต่อมาได้ขยายผลการตรวจสอบและพบว่า นางสาวพิสมัย ห่างไธสง ในฐานะกรรมการบริหารและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี และสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ ในฐานะกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย ได้ร่วมกันดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่ไม่มีจริงของ JKN
การกระทำของบุคคลทั้ง 4 ราย เข้าข่ายเป็นการร่วมกันกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต เบียดบังเอาทรัพย์ของบริษัทเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม จนเป็นเหตุให้ JKN ได้รับความเสียหาย
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ตรวจสอบเพิ่มเติม พบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า มีบุคคลอีก 9 ราย ขายหุ้น JKN โดยอาศัยข้อมูลภายใน และยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วย นายจักรพงษ์ ได้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายอชิระ สุธีสถาพร (บิดาของนายจักรพงษ์)
นางสาวปาริชาติ เนียมหอม และ นางอริยพร ไทยจินดา ขายหุ้น JKN เพื่อหลีกเลี่ยงผลขาดทุน โดยอาศัยข้อมูลภายในเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ JKN ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยมีนายกฤติพัฒน์ ศรีเทพเอี่ยม (ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของ JKN) ให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่นายจักรพงษ์ในการส่งคำสั่งขายหุ้น JKN ในบัญชีของนายอชิระ นางสาวปาริชาติและนางอริยพร
กรณีนายพรชัย มงคลครุธ ซึ่งเป็นน้องชายของ นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ (กรรมการ/ผู้บริหารของ JKN) มีพฤติกรรมการขายหุ้น JKN ที่ผิดไปจากปกติวิสัยของตน ในช่วงที่นางสาวกมลรัตน์ ได้รับทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น JKN239A แล้ว
จึงน่าเชื่อว่า นายพรชัยรับทราบข้อมูลภายในจากนางสาวกมลรัตน์ และการตรวจสอบพบบุคคลซึ่งน่าเชื่อว่าได้ยินยอมให้นายจักรพงษ์ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปิดบังตัวตนของนายจักรพงษ์ อีก 2 ราย คือนางสาวมลฤดี เอี่ยมโอฬาร และนายเชฎฐา จิตรมณี
การไล่ล่า กลุ่มอาชญากรที่ร่วมกันปล้นเงินออกจากJKN สร้างความเสียหายให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย และเอาเปรียบนักลงทุนทั่วไป ถูกขยายไปในวงกว้าง มีผู้ถูกดำเนินคดีจำนวนมาก และเจอข้อหาหนักในทางอาญา โดย ก.ล.ต.เลือกที่จะไม่ใช่มาตรการลงโทษทางแพ่ง แต่เล่นงานถึงขั้นติดตุกกันหมด ซึ่งถือเป็นการดำเนินมาตรการที่เข้มข้นและเฉียบขาด
เพียงแต่กระบวนการใช้อำนาจอืดอาด ล่าช้าไปหน่อยเท่านั้น โดยเฉพาะการใช้อำนาจอายัดทรัพย์และสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศของ 4 ผู้บริหาร JKN ที่ร่วมกันทุจริตและแต่งงบการเงินของบริษัทฯ
เพราะ “แอน จักรพงษ์” หัวหน้าแก๊งปล้น JKN ได้หอบเงินหลายพันล้านบาท หนีออกนอกประเทศไปแล้ว และไม่รู้ว่า จะลากคอกลับมาลงโทษได้หรือไม่
ถ้า ก.ล.ต.ทำงานรวดเร็วกว่านี้ ตัดสินใจใช้อำนาจสั่งอายัดทรัพย์และห้ามเดินทางออกนอกประเทศในทันทีที่กล่าวโทษ “แอน จักรพงษ์” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา
ผู้ถือหุ้นรายย่อย JKN จำนวน 2 หมื่นชีวิต อาจมีโอกาสได้รับปันส่วนทรัพย์สินที่“แอน จักรพงษ์” และพวกร่วมกันปล้นไปคืนกลับมาบ้าง
อาชญากรหุ้น JKN ที่นักลงทุนต้องการตัวมากที่สุด หนีออกนอกประเทศไปแล้ว พร้อมเงินที่จะใช้เสพสุขได้ตลอดชาติ
ทำอย่างไรจึงจะตามตัวแม่มด JKN ตาม “แอน จักรพงษ์” มารับกรรมที่ก่อไว้ และทำไมแม่มดคนนี้ จึงถูกปล่อยให้เข้ามาหลอกต้มผู้คนในตลาดหุ้นได้นานถึง 8 ปี