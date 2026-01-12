PLUS ร่วมส่งต่อพลังแห่งความรัก เติมรอยยิ้มวันเด็ก

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวและน้ำผลไม้เติมเนื้อส่งออกกว่า 116 ประเทศทั่วโลก เดินหน้าสานต่อภารกิจแห่งการให้และการดูแลสังคมอย่างอบอุ่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ณ โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง และ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ภายใต้แนวคิด “Heart Plus Love” ส่งต่อความรัก ความห่วงใย และพลังบวกให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน
ภายในกิจกรรม PLUS ได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัท พร้อมของขวัญเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างสรรค์ และสื่อเสริมพัฒนาการที่ช่วยจุดประกายจินตนาการ เติมเต็มทั้งความสุข ความสนุก และการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับน้อง ๆ อย่างทั่วถึง
PLUS เชื่อมั่นว่า “การให้” คือจุดเริ่มต้นของโอกาสและแรงบันดาลใจ พร้อมเคียงข้างการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และการส่งต่อความรักในแบบ Heart Plus Love อย่างต่อเนื่อง