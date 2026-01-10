‘CPF ผนึกกำลังชุมชน’ ส่งต่ออาหารคุณภาพ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2569

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมส่งต่อความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569 ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยทำงานร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษา เพื่อส่งต่ออาหารคุณภาพ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยอย่างทั่วถึง
กิจกรรมวันเด็กของ CPF ในปีนี้ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจิตอาสา CPF จากทุกกลุ่มธุรกิจร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน ทั้งในเขตเมืองและต่างจังหวัด เพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสุข การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของน้องๆ ในชุมชนรอบสถานประกอบการ
ใน กรุงเทพมหานคร CPF จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบ “CP Space Mission” ชวนเด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องมาตรฐานอาหารระดับอวกาศ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย ผ่านเกมและภารกิจเสริมทักษะที่ช่วยสร้างความเข้าใจด้านความปลอดภัยอาหารอย่างสนุกสนาน พร้อมส่งต่ออาหารและโปรตีนคุณภาพ อาทิ ไก่ทอด ไข่ต้มปอกเปลือก และไข่ต้มสมุนไพร เพื่อเติมพลังตลอดกิจกรรม
ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ CPF อาทิ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ ยังร่วมมอบอาหารอร่อยๆ ขนม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ของขวัญ อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และเกมสร้างสรรค์ เพื่อส่งต่อความสุขและโอกาสการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ CPF เคียงข้างสังคมไทย ผ่านการดูแลและส่งเสริมโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เพราะการให้โอกาสในวันนี้ คือรากฐานสำคัญของอนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืน./