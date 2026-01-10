“จิตภัสร์” เปิดโลกทรรศน์ สานฝันเด็ก–เยาวชนไทย เริงระบำกลางอากาศ วันเด็กแห่งชาติ

“จิตภัสร์” ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พาเด็ก–เยาวชนเปิดประสบการณ์อุโมงค์ลม เริงระบำกลางอากาศ สร้างแรงบันดาลใจนอกห้องเรียน ชี้วันเด็กคือโอกาสเปิดโลกทรรศน์ เสริมทักษะชีวิต ความกล้า และพลังฝันของอนาคตชาติ
วันนี้ (10 ม.ค. 2569) ที่จังหวัดเพชรบุรี จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยก้าวใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ณ อาคารอุโมงค์ลมชัยจินดา ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเด็กและเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง เต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม
ภายในงาน เด็ก ๆ ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์กิจกรรมอุโมงค์ลม (Indoor Skydiving) พร้อมชมการแสดงกีฬาในร่ม “เริงระบำกลางอากาศ” ซึ่งถ่ายทอดทั้งความกล้า ความฝัน และพลังของการไม่หยุดพัฒนาตนเอง สร้างความตื่นตาตื่นใจและได้รับเสียงชื่นชมจากเด็ก ๆ ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตนตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไทย เปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกีฬาและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เด็ก ๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าฝัน และค้นพบศักยภาพของตนเองนอกห้องเรียน
“วันเด็กแห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่เราควรสนับสนุนให้น้อง ๆ เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งไม่เพียงช่วยเสริมทักษะชีวิต ความมั่นใจ และความมีวินัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโลกทรรศน์ให้เด็ก ๆ ได้มองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ในชีวิต” น.ส.จิตภัสร์ กล่าว
น.ส.จิตภัสร์ ยังย้ำว่า เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญของประเทศในอนาคต การเปิดโอกาสให้เข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ควบคู่กับการสร้างความสุขและรอยยิ้ม ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและพร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป