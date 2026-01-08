“นฤมล”นำเด็กและเยาวชนดีเด่นจากทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันนี้(8 ม.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จากทุกสังกัดทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569
โดยนายอนุทิน ได้กล่าวต้อนรับเด็กและเยาวชนด้วยความยินดี พร้อมขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้นำลูกหลานเยาวชนคนเก่งจากทั่วประเทศมาพบปะในครั้งนี้ พร้อมระบุว่า นับเป็นโอกาสพิเศษและเป็นครั้งแรกในรัฐบาลชุดนี้ที่ได้ต้อนรับเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมากเช่นนี้ พร้อมขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความประทับใจ และใช้วันนี้เป็นแรงบันดาลใจในการกำหนดเป้าหมายชีวิตในอนาคต
ขณะที่ ศ.ดร.นฤมล กล่าวให้โอวาทแก่เด็ก ๆ ว่า ทุกคน ได้คำนึงถึงหน้าที่พลเมืองที่สำคัญของตัวเอง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะเราต้องเติบโตมาเป็นผู้ที่จะสร้างอนาคตให้กับประเทศไทย พร้อมกับมีความเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน เช่น สื่อ เทคโนโลยี ที่เข้ามาอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเราในทุก ๆ วัน ขอให้ใช้อย่างมีสติ ใช้เพื่อเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยให้วิเคราะห์คัดกรองข้อมูลบนสื่อเหล่านี้ด้วย จึงจะะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ส่วนเรื่องใดที่ส่งผลกระทบจิตใจ ขอให้คุยปรึกษากับครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง พี่น้อง ตลอดจนครูและเพื่อน ก่อนที่จะเชื่อ ChatGPT ทั้งหมด เช่นเดียวกับ ศธ. ที่ได้รณรงค์ถึงการสร้างความตระหนักรู้เรื่อง AI ในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเท่าทันด้วย
"การมอบรางวัลในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569 ขอชื่นชมพวกเราทุกคน ณ ที่แห่งนี้ และ ณ หอประชุมคุรุสภา ทุกคนเปรียบเสมือน "cream of the crop" เป็นสุดยอดที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วว่า เป็นเด็กที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการ ด้านดนตรี ศิลปะ ด้านกีฬา หรือด้านศิลปวัฒนธรรม ก็ขอให้เราภูมิใจที่มารับรางวัลและพบปะกับนายกรัฐมนตรีในวันนี้ และเราต้องไม่ลืมผู้ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จด้วย ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ คุณครู เพื่อนร่วมทีม เป็นต้น และอาจารย์ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนอีกครั้ง ขอให้พวกเราเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย เพราะเราก็สร้างอนาคตให้กับประเทศไทยได้ด้วยมือของเรา" รมว.ศธ.กล่าว
ศ.ดร.นฤมล กล่าวเชิญชวนเด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคมนี้ ทั้งนั่งเก้าอี้ท่านนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล และร่วมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ พร้อมของรางวัลกว่า 100,000 ชิ้น ไว้รอน้อง ๆ หนู ๆ ทุกคน
สำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ ผ่านกระบวนการพิจารณาจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ รวม 17 หน่วยงาน โดยคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ประหยัด กตัญญูต่อพ่อแม่และผู้ปกครอง สามารถพึ่งพาตนเอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมถึงเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ และด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2,833 คน โดยรับมอบจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ทำความดีอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนเองในฐานะกำลังหลักของประเทศ
อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของเยาวชน ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ไว้ว่า “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”