ทย.เปิดสนามบินภูมิภาค จัดกิจกรรมวันเด็ก 2569 สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน

กรมท่าอากาศยาน เปิดสนามบินภูมิภาค จัดกิจกรรมวันเด็ก 2569 “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”เสริมการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน
นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานได้เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 นี้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน จากโรงเรียน คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนพาบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในท่าอากาศยานในพื้นที่จังหวัดของตน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”
สำหรับท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแบ่งตามภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ได้แก่ ท่าอากาศยานลำปาง ปาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครพนม เลย ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง และ ระนอง โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยการบิน การสาธิตการใช้อุปกรณ์กู้ภัยและรถดับเพลิงอากาศยาน กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมการตอบคำถาม รวมถึงการแสดงความสามารถ และการแจกของรางวัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน
นอกจากนี้ ท่าอากาศยานอื่น ๆ ในสังกัดกรมท่าอากาศยานยังได้ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานของจังหวัดในพื้นที่ เช่น ท่าอากาศยานหัวหิน จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลนครหัวหิน ท่าอากาศยานน่านนครจัดกิจกรรมร่วมกับฝูงบิน 466 ท่าอากาศยานพิษณุโลก จัดกิจกรรมร่วมกับกองบิน 46 ท่าอากาศยานแม่สอด จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด ท่าอากาศยานสกลนคร จัดกิจกรรมร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สกลนคร ท่าอากาศยานอุดรธานี จัดกิจกรรมร่วมกับกองบิน 23 ท่าอากาศยานชุมพร จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลชุมโค ท่าอากาศยานนราธิวาส จัดกิจกรรมร่วมกับกองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน ค่ายจุฬาภรณ์ ท่าอากาศยานนครราชสีมา จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลท่าช้าง และท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
กรมท่าอากาศยานให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในท่าอากาศยานทั่วประเทศ ไม่เพียงเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้บทบาทและภารกิจของท่าอากาศยานเท่านั้น แต่ยังปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรักชาติ ความมีวินัย ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569
ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานขอเชิญชวนผู้ปกครอง โรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อร่วมสร้างความสุข เสริมสร้างการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีของประเทศ และมีจิตสำนึกในการรักชาติและใส่ใจสิ่งแวดล้อม