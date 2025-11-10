ฮีโร่ตัวจิ๋ว! นักเรียนช่วยครูขนของหนีน้ำท่วม เปิดรับบริจาคโต๊ะเก้าอี้-อุปกรณ์การเรียน

เผยภาพนักเรียนชายกำลังช่วยกันขนย้ายสิ่งของทั้งโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ในโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังน้ำไหลหลากเข้าท่วม พร้อมวอนผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียน
วันนี้ (10 พ.ย.) เพจ "ข่าวคนนนท์" โพสต์ภาพนักเรียนชายกำลังช่วยกันขนย้ายสิ่งของทั้งโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ในโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังน้ำไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียน ทางเพจวอนผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเรื่องโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียน
โดยทางเพจระบุข้อความว่า "ท่านใดพอมีกำลัง...อยากช่วยน้องๆ เรียนเชิญเลย โดยแอดฯ ได้รับเรื่องราวต่อมาจากเพจ สถานีท่าอิฐ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ที่น้ำได้ไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา จากระดับน้ำที่สูงขึ้น สร้างความเสียหายแก่โรงเรียน ทั้งโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เสียหายเกือบทั้งหมด
โรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว แต่ยังมีภาพประทับใจของเด็กๆ นักเรียนในชุมชน ได้มาช่วยคุณครูขนย้ายโต๊ะเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังพอขนได้ แต่มีความเสียหายหลายรายการ
วอนผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนเรื่องโต๊ะเก้าอี้ให้น้องๆ หน่อยนะ น้ำลดเมื่อไหร่หนูจะได้มีห้องเรียนหนังสือทันเพื่อนๆ สามารถติดต่อได้ที่ 09-4132-3999 เบอร์คุณครูกรรณิการ์"