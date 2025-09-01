xs
xsm
sm
md
lg

“รมว.นฤมล”สั่งเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน จ.แม่ฮ่องสอน หลังเจอพายุคาจิกิถล่ม น้ำท่วมหนัก ย้ำ เด็กจะต้องได้กลับมาเรียนเร็วที่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(1 ก.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าพรรคกล้าธรรม (กธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับการประสานจากนายปกรณ์ จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน พรรคกล้าธรรม ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุคาจิกิ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถูกน้ำท่วมฉับพลัน เส้นทางเข้าออกถูกตัดขาด ครู นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ต่างประสบความลำบาก ขณะเดียวกันอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็ได้รับความเสียหายจำนวนมาก

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมจัดทีมจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เข้าไปตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็ว

“กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด เพื่อให้เด็ก ๆ กลับมาเรียนหนังสือได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเร่งสรุปและประเมินความเสียหายทั้งหมดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเยียวยาต่อไป“ศ.ดร.นฤมล กล่าว








“รมว.นฤมล”สั่งเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน จ.แม่ฮ่องสอน หลังเจอพายุคาจิกิถล่ม น้ำท่วมหนัก ย้ำ เด็กจะต้องได้กลับมาเรียนเร็วที่สุด
“รมว.นฤมล”สั่งเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน จ.แม่ฮ่องสอน หลังเจอพายุคาจิกิถล่ม น้ำท่วมหนัก ย้ำ เด็กจะต้องได้กลับมาเรียนเร็วที่สุด
“รมว.นฤมล”สั่งเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน จ.แม่ฮ่องสอน หลังเจอพายุคาจิกิถล่ม น้ำท่วมหนัก ย้ำ เด็กจะต้องได้กลับมาเรียนเร็วที่สุด
“รมว.นฤมล”สั่งเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน จ.แม่ฮ่องสอน หลังเจอพายุคาจิกิถล่ม น้ำท่วมหนัก ย้ำ เด็กจะต้องได้กลับมาเรียนเร็วที่สุด
“รมว.นฤมล”สั่งเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน จ.แม่ฮ่องสอน หลังเจอพายุคาจิกิถล่ม น้ำท่วมหนัก ย้ำ เด็กจะต้องได้กลับมาเรียนเร็วที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น