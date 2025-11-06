ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ลงพื้นที่ด่วน ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่กัดเซาะถนนบริเวณหน้าโรงเรียนวัดเมตารางค์

วันนี้ (6 พ.ย.68) เวลา 11.00 น. นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่กัดเซาะถนนบริเวณหน้าโรงเรียนวัดเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จนเสียหาย ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมอาคารเรียนอนุบาลได้รับความเสียหาย ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้ เบื้องต้นทางโรงเรียนได้ดำเนินการทุบกำแพงเพื่อระบายน้ำออกจากโรงเรียนแล้ว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนวัดป่างิ้ว เพื่อตรวจสอบเหตุน้ำท่วมเข้าโรงเรียนเช่นกัน เนื่องจากน้ำไหลเข้ามาตามท่อระบายน้ำในโรงเรียน
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มีข้อสั่งการไปยังกรมทางหลวงให้ปรับปรุงและเฝ้าระวังถนนบริเวณที่น้ำเจ้าพระยากัดเซาะบริเวณหน้าโรงเรียนวัดเมตารางค์ เพื่อไม่ให้มีปัญหาเพิ่มเติมเกิดขึ้นอีก และให้ตำรวจมาอำนวยความสะดวกเส้นทางจราจรบริเวณพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงสั่งการให้ศึกษาจังหวัดสนับสนุนเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนที่ได้รับความเสียหายโดยเร่งด่วนต่อไป