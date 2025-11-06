เจ้าพระยาระบายเพิ่มน้ำเซาะ ใต้ถนนทรุดกว้าง 4 เมตร น้ำทะลักท่วมโรงเรียนวัดเมตตานางค์ สั่งปิดสองวัน

วันนี้( 6 พ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณถนนเส้นทางสามโคก-เชียงรากน้อย ใกล้โรงเรียนวัดเมตตานางค์ หมู่ 3 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แม่น้ำเจ้าพระยาเซาะใต้ถนนดินทรุด กว้าง 4 เมตร น้ำไหลทะลักเข้าโรงเรียนวัดเมตารางค์ ส่งผลทำให้ห้องเรียนของเด็กและห้องเก็บเอกสารผลงานของคุณครูน้ำทะลักเข้าท่วมภายในห้องได้รับความเสียหายอย่าง ระดับน้ำสูง 30 ซม. เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขชั้นใต้ถนนเบื้องต้นประสานกองช่างฉีดปูนเพื่อรองรับน้ำหนักพื้นถนนก่อน และสั่งปิดเส้นทางบริเวณดังกล่าวไม่ให้ลดขนาดใหญ่วิ่งสัญจรผ่านไปมา
นายวินัย ผะอบสวรรค์ กำนันเชีนงราก กล่าวว่า จากดินที่สุดใต้พื้นถนนและน้ำได้ทะลักเข้าท่วมโรงเรียนเมตารางค์ ทำให้ต้องทุบกำแพงโรงเรียนเพื่อเร่งระบายน้ำออกทุ่งด้านข้างหลังโรงเรียน เพื่อลดระดับน้ำในโรงเรียน ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านและครูต่างพากันช่วยเก็บข้าวของของนักเรียนได้เพียงบางส่วน แต่ก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้รับความเสียหายรวมถึงเอกสารผลงานการประกวดของครูและนักเรียนก็ได้รับความเสียหายถูกน้ำท่วมเช่นกัน
ด้านนายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอสามโคกกล่าวว่า มีน้ำท่วมทะลักลอดใต้ถนนจากฝั่งที่อยู่นอกคันกั้นน้ำติดแม่น้ำเจ้าพระยา ลอดไหลทะลักมายังฝั่งด้านในคันกั้นน้ำซึ่งมีทั้งโรงเรียนวัดเมตารางค์และบ้านเรือนประชาชนร่วม 20 หลัง โดยน้ำได้ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วจนชาวบ้านเก็บข้าวของเครื่องใช้ไม่ทันได้รับความเสียหายหลายหลัง รวมทั้งน้ำได้เอ่อไหลท่วมเข้าชั้นล่างของอาคารเรียน ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของพื้นถนนและความเสียหายภายในโรงเรียน เบื้องต้นได้เร่งหากำลังพลเพื่อเข้าช่วยเหลือเก็บทำความสะอาดโรงเรียน อย่างเร่งด่วน เพื่อให้นักเรียนสามารถเปิดทำการเรียนได้
นายไพจิตร โพธิจันทร์ ผอ แขวงทางหลวงปทุมธานี กล่าวว่า ได้รับรายงานและเข้าตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายเบื้องต้นต้องดำเนินการปิดถนนเพื่อไม่ให้น้ำหนักของรถยนต์ทำให้ถนนทรุดไปมากกว่านี้ และจะได้เร่ง ซ่อมแซมใต้พื้นถนนด้วยการฉีดอัดปูนเพื่อรองรับน้ำหนักช่วงบริเวณดังกล่าวก่อน เป็นการบรรเทาปัญหาเบื้องต้นและหากระดับน้ำลดลงแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการซ่อมแซม การใช้งานของถนนให้เป็นปกติอีกครั้ง