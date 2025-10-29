วิริยะประกันภัย ส่งต่อพลังการศึกษาสู่เยาวชนภาคอีสานผ่านโครงการ“สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 6

นายสุรพงษ์ กิจชิต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 383 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท ภายใต้โครงการ “สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 6 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค โดยดำเนินพิธีมอบทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 93 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) และ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) พร้อมนำกลุ่มวิริยะจิตอาสา สาขานครราชสีมา มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องดนตรี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนทั้งสองโรงเรียน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 70 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท โรงเรียนในพื้นที่อุดรธานี จำนวน 100 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 120 ทุน เป็นเงิน 60,000 บาท อีกด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนในระยะยาวโครงการ “สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน” จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของวิริยะประกันภัย ในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาชนทั่วประเทศไทย นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านทุนทรัพย์ให้กับเด็กและครอบครัวแล้ว ทุนการศึกษาดังกล่าวยังช่วยให้เด็กมีความสุขในการเรียน เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเอง และมองเห็นคุณค่าของการศึกษาในฐานะ “ประตูสู่อนาคตที่ยั่งยืน” อันนำไปสู่การสร้างเยาวชนคุณภาพ ที่พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในอนาคต