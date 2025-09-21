“Jabs” ส่งมอบความห่วงใยในวันแม่ ดูแลทุกวัยด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าเปียกยอดนิยม

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา Jabs ร่วมส่งต่อความรักและความห่วงใย ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ผ้าเปียกคุณภาพ ที่ตอบโจทย์การดูแลทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าเปียกเด็กสูตรน้ำบริสุทธิ์, ผ้าเปียกสูตรเกลือ, ผ้าเปียก Hand & Mouth ไปจนถึง Adult Wipes สำหรับผู้ใหญ่
กิจกรรม “กดไลก์ แชร์เพจ หมุนวงล้อสุ่มผลิตภัณฑ์” ได้สร้างรอยยิ้มและบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะความตื่นเต้นที่ได้ลองใช้สินค้าตัวจริงจาก Jabs ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยม เพราะไม่เพียงแต่ตอบโจทย์การใช้งานจริง แต่ยังสื่อถึงความใส่ใจที่ Jabs ตั้งใจดูแลตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ในทุกช่วงวัยของครอบครัว
กิจกรรมแห่งความห่วงใยนี้ยังคงจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Facebook: Jabs