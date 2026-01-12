xs
ไออาร์พีซี ส่งมอบของขวัญวันเด็กปี 2569 ภายใต้แนวคิด “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระยอง - ไออาร์พีซี ส่งมอบของขวัญและความสุขให้เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรอบเขตประกอบการ ครอบคลุม 3 ตำบล 2 เทศบาล ตอกย้ำแนวคิด “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” ปลูกฝังคุณธรรม สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ที่ผ่านมา ในพื้นที่รอบเขตประกอบการไออาร์พีซี ครอบคลุม 3 ตำบล และ 2 เทศบาล ภายใต้แนวคิด “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ ความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การเรียนรู้กฎระเบียบ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในทุกมิติ










