ผอ.อผศ. เปิดงานวันเด็กชุมชนทหารผ่านศึก 2569 สร้างรอยยิ้ม–ปลูกพลังเยาวชน

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2569 พล.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ของชุมชนทหารผ่านศึก ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในงานมีคุณจิตตานันท์ นิกรยานนท์ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย พล.ท.เสรี สุคนธมาลัย รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก คณะผู้บริหารองค์การฯ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 และคนที่ 2 ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ตลอดจนเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชนทหารผ่านศึก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น และความสามัคคี ตลอดจนรับรู้ถึงความปรารถนาดีจากคณะผู้บริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยเน้นย้ำว่าเด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์และสันทนาการหลากหลาย อาทิ การวาดภาพระบายสี การระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ การละเล่นเหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี รวมถึงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ นอกจากนี้ ยังมีการมอบของขวัญ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานอย่างทั่วถึง