ก.ล.ต. สั่งฟัน 5 แก๊งรับแลก ‘Worldcoin’ เถื่อนผิด พ.ร.ก. ส่ง ‘ปอศ.’ เชือดอาญาตั้งโต๊ะเทรดไร้ไลเซนส์

แวดวงคริปโตไทย สะดุ้ง! สำนักงาน ก.ล.ต. เดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการรับซื้อขายเหรียญสแกนม่านตา ‘Worldcoin’ (WLD) ในตลาดมืด ล่าสุดกล่าวโทษ 5 บุคคลหัวโจกต่อ ‘บก.ปอศ.’ ฐานตั้งตัวเป็น ‘ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลเถื่อน’ เปิดเพจรับแลกเหรียญผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเอิกเกริกโดยไม่ได้รับอนุญาต ชี้พฤติกรรมเข้าข่ายทำธุรกิจผิดกฎหมายชัดเจน พร้อมเตือนประชาชนระวังถูกหลอก-เสี่ยงติดร่างแหคดีฟอกเงิน ย้ำชัดใครไม่อยู่ในระบบกำกับดูแล เจอดีแน่!
หลังจากเกาะติดสถานการณ์และรวบรวมพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด โดยดำเนินการ “กล่าวโทษ” กลุ่มบุคคลรวม 5 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังพบหลักฐานมัดตัวว่ามีพฤติการณ์ลักลอบประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผิดกฎหมาย
เปิดรายชื่อ 5 ผู้ต้องสงสัยตั้งโต๊ะรับแลก WLD เกลื่อนโซเชียลฯ โดยจากการตรวจสอบเชิงลึกของ ก.ล.ต. พบว่าบุคคลทั้ง 5 ราย ได้แก่
1.นางสาวสริดา จิตต์เอื้อเฟื้อ
2.นายมงคล จันทะราช
3.นายปิยเมธ โนที
4.นางสาวณัฐชา รุ้งกสัตรา (ชื่อเดิม นางสาวธิดารัตน์ รุ้งกสัตรา)
5.นางสาวทักษพร ขจรภาพ
ทั้งนี้ 5 บุคคลดังกล่าวได้กระทำการหรือร่วมกันกระทำการในลักษณะที่เป็นการให้บริการรับซื้อขายและแลกเปลี่ยนเหรียญ Worldcoin (WLD) ซึ่งเป็นเหรียญที่กำลังเป็นกระแสจากการสแกนม่านตา โดยกลุ่มคนเหล่านี้มีการเผยแพร่ข้อมูลโฆษณาบริการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นภาษาไทย และแสดงตนต่อสาธารณชนว่าพร้อมให้บริการรับซื้อขายเหรียญดังกล่าวเป็นทางค้าปกติ (Regular Trader) โดยทำธุรกรรมอยู่นอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ที่ได้รับอนุญาต
ฝ่าฝืนมาตรา 26 โดนโทษหนัก
การกระทำดังกล่าว ทาง ก.ล.ต. วินิจฉัยว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจประเภท “ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล” (Digital Asset Dealer) โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ประกอบกับมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (ในกรณีการร่วมกันกระทำความผิด) โดยความผิดดังกล่าวมีบทลงโทษตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ส่งไม้ต่อให้พนักงานสอบสวน บก.ปอศ. พิจารณาดำเนินคดีอาญาในทันที
เดินหน้าสู่กระบวนการยุติธรรม
การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวน ส่งต่อให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้อง และเข้าสู่การพิจารณาตัดสินของศาลยุติธรรมตามลำดับ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์
เตือนนักลงทุนอย่าเสี่ยงกับ ‘ตลาดเถื่อน’
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ฝากคำเตือนไปยังประชาชนและนักลงทุนที่กำลังมองหาช่องทางการแลกเปลี่ยนเหรียญ WLD หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ว่า ขอให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุด และหลีกเลี่ยงการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจเถื่อนที่ไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากการซื้อขายในตลาดมืด นอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกหลอกลวง (Scam) หรืออาจตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการ “ฟอกเงิน” ของกลุ่มมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว
สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต (Licensed) ได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือแอปพลิเคชัน “SEC Check First” และหากพบเห็นเบาะแสการกระทำผิด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1207 เพื่อร่วมกันกวาดล้างเหลือบไรในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลไทย