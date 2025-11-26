‘คลัง’ ลงดาบเพิกถอนไลเซนส์ ‘Coindee’ เซ่นปมทิ้งร้างกิจการ-ไร้ผู้บริหาร มีผลทันที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตามกฎหมายฟันคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล “บริษัท คอยน์ดี จำกัด” (Coindee) อย่างเป็นทางการ หลัง ก.ล.ต. ตรวจพบพฤติการณ์ “หยุดประกอบธุรกิจ” เกินกรอบเวลาที่กำหนด ซ้ำร้ายผู้บริหารลาออกยกแผง ตัดขาดช่องทางสื่อสารทุกมิติ เข้าข่ายไม่สามารถบริหารจัดการกิจการได้ตามมาตรฐาน ส่งผลให้สิ้นสภาพการเป็นที่ปรึกษาคริปโตฯ และโทเคนดิจิทัล ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
เจาะลึกปมสั่งปิดตาย ‘Coindee’ ทิ้งร้างกิจการ-ไร้สภาพคล่องการบริหาร
สืบเนื่องจากกรณีที่ บริษัท คอยน์ดี จำกัด (Coindee) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทการเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี และที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ได้ตกเป็นเป้าการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทได้หยุดประกอบธุรกิจเกินกว่าระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า สถานะการบริหารจัดการของ Coindee ตกอยู่ในภาวะ “สุญญากาศ” อย่างรุนแรง โดยกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจรับผิดชอบในการดำเนินงาน ไม่อยู่ในสถานะที่จะบริหารกิจการได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจตามใบอนุญาต และที่สำคัญคือการขาดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ลงทุน ซึ่งถือเป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
เปิดไทม์ไลน์องค์กรระส่ำ ผู้บริหารลาออกยกชุด-ตัดขาดการสื่อสาร
สัญญาณความผิดปกติเริ่มปรากฏชัดเจนเมื่อบริษัทได้แจ้งต่อ ก.ล.ต. ในวันที่ 31 มกราคม 2568 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 โดยระบุว่า กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารรวม 5 ราย ได้ตบเท้าลาออกและสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นมา ส่งผลให้โครงสร้างการบริหารของบริษัทเหลือเพียงกรรมการ 1 ราย และพนักงานเพียง 2 ราย เท่านั้น โดยไร้เงาของผู้จัดการที่จะมารับผิดชอบการดำเนินงานหลัก
วิกฤตศรัทธาทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 ก.ล.ต. ตรวจพบว่า ระบบการสื่อสารของบริษัทล่มสลายโดยสิ้นเชิงไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หลักของบริษัทได้ อีกทั้งยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รวมถึงช่องทางติดต่อมาตรฐานอย่างไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และโทรศัพท์ตามที่แจ้งไว้กับทางการ ก็ไม่สามารถติดต่อได้
งัดข้อกฎหมายฟันผิด สั่งคืนใบอนุญาตภายใน 15 วัน
จากพฤติการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบว่า การกระทำของ Coindee เข้าข่ายการหยุดประกอบธุรกิจเกินกว่าเวลาที่กำหนด ตามข้อ 2(2) ประกอบข้อ 3(2) และ (3) ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 9/2564 เรื่อง กำหนดเวลาการหยุดประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตอันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจ จึงมีมติเสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาลงโทษขั้นเด็ดขาด
ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า Coindee หยุดประกอบธุรกิจเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจริง จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 34 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งประเภทการเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี และที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล ของบริษัท คอยน์ดี จำกัด โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568
พร้อมกันนี้ ได้ออกคำสั่งให้บริษัทดำเนินการส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
ก.ล.ต. เปิดช่องทางเยียวยา รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนและลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ก.ล.ต. ได้เปิดช่องทางพิเศษสำหรับลูกค้าของ Coindee หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ สามารถติดต่อได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร 1207 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.”, ระบบ SEC Live Chat บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. และอีเมล info@sec.or.th