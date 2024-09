PDPC จัดกิจกรรมให้ความรู้ครั้งสำคัญ ในงาน PDPC Security for All เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน

พบกับการเสวนา Decoding Security for All, for Everyone’s Future ถอดรหัส วิธีป้องกันการถูกละเมิดในยุคดิจิทัล โดย นายอมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ และ DPO สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมร่วมรับฟังการบรรยาย Surviving within this World of Insecurities การอยู่รอดปลอดภัยในโลกแห่งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เรียนรู้จากกรณีร้องเรียนการละเมิด และแนวทางป้องกัน โดย อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและปิดท้ายด้วยการบรรยายในหัวข้อ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการขยายศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Center) ตอบโจทย์ประชาชนเข้าถึงความรู้เรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในโลกยุคดิจิทัล