Blizzard ประกาศเข้าร่วม GamesCom 2024!

งาน GamesCom ในปีนี้ Blizzard Entertainment จะมาสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการเกมร่วมกับสตูดิโอ Xbox Games ในบูธของ Xbox ด้วยการร่วมกันฉลองเกมที่กำลังจะเปิดตัวและกระชับความสัมพันธ์กับชุมชนผู้เล่นยุโรปและทั่วโลก"เราตื่นเต้นมากที่จะได้นำเกม Warcraft, Diablo และ Overwatch มาสู่ชุมชนผู้เล่นยุโรปที่ GamesCom"กล่าว "เรารู้สึกดีใจที่ได้เดินทางไปโคโลญพร้อมกับผู้พัฒนาที่มากความสามารถของเราเพื่อพบปะผู้เล่น และร่วมฉลองสายสัมพันธ์ที่แสนพิเศษที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจักรวาลของเราค่ะ"จะฉลองการเปิดตัว The War Within ภาคแรกของ Worldsoul Saga สุดยิ่งใหญ่ ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวทั่วโลกในวันที่ 27 สิงหาคม หลังจากงาน GamesCom หนึ่งวัน จึงเป็นโอกาสอันดีที่ชุมชนผู้เล่นจะได้ร่วมฉลองไปด้วยกัน ผู้เล่นที่ซื้อ The War Within เวอร์ชัน Epic Edition หรือ Collector’s Edition แบบกล่อง จะสามารถเล่นได้เมื่อเกมเปิดให้เข้าเล่นล่วงหน้าในวันที่ 23 สิงหาคม (ตามเวลาประเทศไทย)ก็จะจัดหนักจัดเต็มที่งานนี้ โดยจะพา Sanctuary (โลกศักดิ์สิทธิ์) มาสู่ GamesCom ด้วย Diablo IV: Vessel of Hatred และ Diablo Immortalจะจับมือกับปอร์เช่เพื่อสร้างผลงานความร่วมมือกันครั้งใหม่ อย่างรูปปั้นดีว่าขนาดเท่าตัวจริงที่ผสานดีไซน์ของมาคันน์ รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบรุ่นใหม่ล่าสุด รวมถึงการเชิญแฟน ๆ เข้าชมการจำลองแผนที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Overwatch 2 แบบสมจริงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมของ Blizzard ในงาน GamesCom 2024 ที่ https://www.gamescom.global/en