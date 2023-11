สรุปข่าวในงาน "BlizzCon 2023" จัดเต็มคอนเทนต์ใหม่รับปี 2024

ได้กล่าวเปิดงานด้วยการขอบคุณผู้เล่นหลายล้านคนจากทั่วโลกที่คอยสนับสนุนค่ายเกมนี้ เขากล่าวว่า “BlizzCon ไม่ใช่แค่งานอัพเดตข่าวล่าสุดจาก Blizzard เท่านั้น แต่เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อพวกคุณทุกคน ผู้เล่นคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ และเราทุ่มเทแรงกายแรงใจสนับสนุนชุมชนผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนี้เสมอมา พวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์ ผู้พัฒนา และแฟน ๆ ต่างมารวมตัวกันได้ก็เพราะเรารักเกมเหมือนกัน”จากนั้นผู้พัฒนาจากเกมหลักของ Blizzard ทั้งหมดก็ได้ประกาศข่าวสารต่าง ๆ ในช่วงพิธีเปิดงาน ไฮไลท์มีดังนี้:เป็นภาคแรกของ The Worldsoul Saga ซึ่งเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงสุดสร้างสรรค์สำหรับจักรวาล Warcraft ในส่วนเสริมนี้ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2024 ผู้เล่นจะได้เดินทางไปยังทวีป Khaz Algar (คาซ อัลการ์) แห่งใหม่ ที่ที่อารยธรรมโบราณรุ่งเรืองอำนาจอยู่ใต้พื้นพิภพ▪ มีการประกาศเกี่ยวกับ The Worldsoul Saga ให้ผู้เล่นทั่วโลกได้รับทราบบนเวทีแบบสด ๆ ซึ่งรวมถึงส่วนเสริมอีกสองรายการที่จะตามมาในภายหลังอย่าง The War Within—World of Warcraft: Midnight และ World of Warcraft: The Last Titanเกม Warcraft แรกที่ออกแบบมาเพื่อเล่นบนมือถือโดยเฉพาะ ผู้เล่นจะได้ร่วมทัพกับตัวละครโปรดจากจักรวาล Warcraft และห้ำหั่นกันเพื่อทดสอบไหวพริบการวางกลยุทธ์ผ่านภารกิจกว่า 70 แบบ เข้าร่วมการท้าทายประจำสัปดาห์และประจำเดือนในรูปแบบของดันเจี้ยนหลายส่วน PvP และอื่น ๆ ขณะนี้เปิดให้เล่นแล้วทั้งใน iOS และ Androidเชิญชวนผู้เล่นให้กลับสู่โลกอาเซรอธอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมใน Season of Discovery (ฤดูกาลแห่งการค้นพบ) ผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยครั้งใหม่พร้อมสำรวจและทดลองทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อปลดล็อคความสามารถใหม่ ๆ ให้กับตัวละคร จากนั้นในปี 2024 ผู้เล่น Classic จะได้เห็นโลกล่มสลาย (อีกครั้ง) ใน World of Warcraft: Cataclysm Classic ส่วนเสริมที่สามของ World of Warcraft จาก Blizzard Entertainment ซึ่งเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2010 กลับมาพร้อมกับเนื้อหาที่ดำเนินเรื่องเร็วขึ้น, การปรับปรุงการเก็บเลเวล, UI คอลเลกชันที่เพิ่มเข้ามา, ระดับความยากใหม่สำหรับ Dungeon Group Finder หลังจากเปิดตัว และอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเป็นโหมดช่วยกันเล่นสุดเร้าใจที่ต้องอาศัยการร่วมมือกันอย่างแท้จริง ซึ่งจะเปิดให้เล่นในปี 2024 ผู้เล่นสองคนสามารถจับมือและวางกลยุทธ์ร่วมกัน รวมถึงแชร์การ์ด พลังชีวิต และทรัพยากรต่าง ๆ พร้อมใช้การ์ด Duos (ดูโอ้) และการประสานพลังเพื่อคว้าชัยชนะโดยจะพาผู้เล่นย้อนกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอมปีศาจ Mephisto (เมฟิสโต) และเผยแผนการสุดชั่วสำหรับโลกศักดิ์สิทธิ์ เดินทางสู่ป่าเขียวชอุ่มที่คนท้องถิ่นรู้จักในนาม Nahantu (นาฮันตู) และศึกษาวิธีการเล่นแบบใหม่ ๆ ด้วยคลาสใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยมีมาก่อนในจักรวาล Diablo Vessel of Hatred จะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2024 โดยจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในฤดูร้อนหน้าo ผู้เล่นจะได้สัมผัสความสนุกเพิ่มขึ้นอีกใน Season of Blood (ฤดูกาลแห่งโลหิต) ปีนี้ ด้วยเกมเพลย์ท้ายเกมที่เพิ่มเข้ามาและอีเวนต์วันหยุด Midwinter Blight (คืนบาปกลางฤดูหนาว) ที่มีการประกาศว่าจะมาก่อนที่ฤดูกาลจะสิ้นสุดลงเปิดให้ทดลองเล่นแบบเวลาจำกัดในช่วงสุดสัปดาห์ ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฤดูกาลที่ 8 ทีมงาน Overwatch ยังเผยอีกว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นอีกมากที่จะตามมา ซึ่งรวมถึง Clash (ปะทะ) โหมดเกม PvP ใหม่ล่าสุดที่ผู้เล่นจะได้ไปเยือนแผนที่ Hanaoka (ฮานาโอกะ) ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจาก ฮานามุระ (Hanamura) ที่ผู้เล่นชื่นชอบ BlizzCon 2023 จัดขึ้นที่ Anaheim Convention Center เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทั้งใน YouTube และ Twitch โดยมีทั้งการลงทะเบียนและกิจกรรมในงานที่ดึงดูดผู้พัฒนาและผู้เล่นมารวมตัวกันเพื่อฉลองชุมชนเกมทั่วทั้งโลกในทุกเกมหลักของ Blizzard