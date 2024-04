บลิซซาร์ดเผย "ไมโครซอฟต์" ช่วยสนับสนุน-ไม่แทรกแซงหลังซื้อกิจการ

ผู่ที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือ "ฮอลลี แลงเดล" ผู้อำนวยการสร้างและรองประธานของเกมออนไลน์ World of Warcraft ที่ยังกระแสดีได้รับความนิยมแม้จะเปิดมานานร่วม 20 ปี กำลังเตรียมจะออกภาคขยายใหม่ The War Within ภายในปี 2024แลงเดล กล่าวว่า "ถ้าจะมีอะไรสักอย่างก็คือมันช่วยได้มาก เราได้ใช้เวลากับ เฮเลน ชาง จาก Mojang (ผู้พัฒนา Minecraft) และแบ่งปันข้อมูลกัน เหมือนกับเราได้รู้ว่าอะไรที่ได้ผลดีกับพวกเขา เราได้คุยกับทีมงานเกม Elder Scrolls Online แบ่งปันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และเหมือนว่าเป็นผลดีกับเราด้วย""ไม่มีใครมาบอกให้เราทำอะไร World of Warcraft กำลังไปได้สวยและเราก็ภูมิใจกับสิ่งที่เราทำสำเร็จ เหมือนกับว่าปล่อยให้เป็นไปและทำให้ดีต่อไป พวกเขาช่วยสนับสนุนเป็นอย่างมาก และเหมือนกับว่าให้บลิซซาร์ดเป็นบลิซซาร์ดตามเดิม"ในช่วงปลายปี 2023 ที่ผ่านมา ไมโครซอฟต์ก็เพิ่งปิดดีลซื้อกิจการบริษัทแอคติวิชันบลิซซาร์ดด้วยมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ ได้นักพัฒนาจำนวนมากมาอยู่ใต้สังกัดพร้อม IP เกมดังอย่างคอลออฟดิวตี้, ดิอาโบล, โอเวอร์วอตช์, วอร์คราฟต์ และสตาร์คราฟต์อย่างไรก็ตาม ไมโครซอฟต์ก็ทำการปรับโครงสร้างปลดพนักงานครั้งใหญ่และแยกทางกับผู้บริหารเก่าหลายรายทั้งซีอีโอ "บ็อบบี โคติก" และหัวหน้าสตูดิโอบลิซซาร์ด "ไมค์ อิบารา" ซึ่งตัวบริษัทเองก็มีปัญหาเรื่องการบริหารจ้างงานไม่เป็นธรรมถูกฟ้องร้องอยู่ก่อนแล้ว