ไม่ได้แค่โชว์! "ยู-คิง-โอ" โปรเจกต์ชุบเซลด้าภาคเก่า ลงเครื่องเจนฯใหม่

Midori แหล่งข่าววงในนักปล่อยข้อมูลหลุดสุดแม่นยำเกี่ยวกับเกมค่าย Atlus และ SEGA ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยรายงานชิ้นใหม่ระบุว่า ทางบริษัท Nintendo กำลังง่วนทำโปรเจกต์ที่ใช้ชื่อรหัสโค้ดเนมว่ากันอยู่ ซึ่งคาดการณ์กันว่ามันคือเกมเหตุผลที่มันถูกเชื่อมโยงแบบนั้น นั่นก็เพราะคำว่าในอดีตมันเคยถูกใช้เป็นชื่อรหัสโค้ดเนมของเกม The Legend of Zelda: Breath of the Wild มาก่อน ในขณะที่ตัวเครื่องคอนโซล Nintendo Switch 2 เองที่กำลังจะมา มันก็เคยถูกตั้งชื่อรหัสโค้ดเนมในช่วงระหว่างพัฒนาว่าเช่นกัน เมื่อนำทั้งสองคำมาผสมรวมกันก็จะได้เป็น "U-King-O" นั่นเองโดยเหล่านักพัฒนาที่ถูกรับเชิญไปเป็นแขกในห้องลับดังกล่าวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ภาพที่พวกเขาได้เห็นมันเป็นเกม Breath of the Wild ที่มีความละเอียดคมชัดขึ้นในระดับ 4K อีกทั้งยังมีอัตราเฟรมเรตที่สูงถึง 60 FPS ดูลื่นไหลสบายตายิ่งกว่าของเดิมต้นฉบับ ซึ่ง ณ เวลานั้นทุกคนคิดว่าทาง นินเทนโด คงแค่หยิบมันมาโชว์ศักยภาพตัวเครื่องเฉยๆ ไม่ได้กะผลิตวางจำหน่ายแบบจริงจังสำหรับผู้เล่นที่ครอบครองเป็นเจ้าของเกม The Legend of Zelda: Breath of the Wild เวอร์ชันดั้งเดิมอยู่แล้ว เรายังไม่แน่ใจว่าทาง นินเทนโด จะบังคับให้คุณจำเป็นต้องควักเงินจ่ายราคาเต็มซื้ออีกรอบเพื่อเล่นตัวเกมเวอร์ชันปรับปรุงใหม่ หรือว่าจะมอบออพชั่นพิเศษให้ลูกค้าเก่าสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยเพื่ออัปเกรดตัวเกมของพวกเขากันแน่?