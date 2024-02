มัมหมีใจฟู “จูเนียร์-ฟลุ๊คจ์” นำทีมแจกความฟิน เปิดตัวเปิดใจซีรีส์วาย “คุณได้ไปต่อ” เริ่ม 19 ก.พ. นี้

พร้อมฟิน! กับซีรีส์แนว BL (Boys Love) เรื่องแรกของช่อง 3 กับ “คุณได้ไปต่อ” (To be continued) ที่ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ Best Seller และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ล่าสุดจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 ภายใต้ชื่องาน “เปิดตัวเปิดใจคุณได้ไปต่อ” โดยมี คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร และ คุณพฤกษ์ ศิริบังเกิดผล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการกลยุทธ์การตลาด นำทีม 2 พระนาย “จูเนียร์-กาจบัณฑิต, ฟลุ๊คจ์-พงศภัทร์” และ แฟรงกี้-วีรภัฏ, บ้าน-ณคุณ, ป๊อปปี้-รัชพงศ์ มาปล่อยเคมีให้ใจฟูไปทั้งงาน พร้อมด้วย ผู้จัดฯ กิตติพัฒน์ จำปา และผู้กำกับ ณธวรรศว์ ปิยานนท์พงศ์ จากทีม มันดีเวิร์ค (ดูมันดิ)เรียกว่าเป็นการเปิดตัวซีรีส์ที่ทำเอาคนในงานเขินตัวบิดกันไปทั้งงาน กับการจัดเต็มให้กับเหล่าสื่อมวลชนและเหล่าแฟนคลับได้มาร่วมรับชมซีรีส์ คุณได้ไปต่อ สเปเชี่ยลอีพีครั้งแรกพร้อมกันเฉพาะในงานนี้ก่อนใครแบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่ หมอจิ และ อชิ ในวัยเรียนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว พร้อมรวมโมเมนต์หวาน ๆ ของคู่นี้มาให้ได้ชมกันเป็นน้ำจิ้มเบา ๆ แต่ก็เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นลั่นตึกมาลีนนท์ ทำเอาพระนาย “จูเนียร์-ฟลุ๊คจ์” ออกอาการเขินหนักจนเก็บทรงไม่อยู่กันเลยทีเดียว พร้อมบอกว่า “ตอนถ่ายทำไม่ได้เขินขนาดนี้ แต่พอมานั่งดูแบบนี้มันเขินจริง ๆ” ก่อนจะมาร่วมพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานพร้อมกับผู้จัดฯ และผู้กำกับ ซึ่งทุกคนการันตีว่าซีรีส์เรื่องนี้นอกจากความสนุก ความโรแมนติกแล้ว ยังมีข้อคิดดี ๆ ให้กับแฟน ๆ ซีรีส์อย่างแน่นอน ก่อนปิดท้ายงานเหล่านักแสดงขอมอบดอกกุหลาบสีแดงพร้อมของที่ระลึกแทนใจให้กับทุกคนในงานอีกด้วยเตรียมรับชมซีรีส์ “คุณได้ไปต่อ” (To be continued) พร้อมกัน ทุกวันจันทร์ เวลา 22.45 น. เริ่มตอนแรก 19 กุมภาพันธ์นี้ ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus และสามารถชมย้อนหลังในเวอร์ชัน uncut ได้ 2 ช่องทาง 3plus premium และ Netflix