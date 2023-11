ซีรีส์วายเรื่องแรกที่ช่อง 3 ทำเอง! ส่ง “จูเนียร์-ฟลุ๊คจ์” นำทีมบวงสรวง “คุณได้ไปต่อ” (To be continued Series)

กลายเป็นกระแสที่แฟน ๆ จับตา สำหรับโปรเจกต์ซีรีส์วาย (Boys Love) ของทางช่อง 3 กับ “คุณได้ไปต่อ” (To be continued Series ) ล่าสุดถือฤกษ์บวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นี้ ณ สตูดิโอหนองแขม นำทีมโดย ผู้บริหารช่อง 3 คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร ร่วมกับผู้จัดฯ และผู้กำกับ “อ๊อฟชั่น-กิตติพัฒน์ จำปา” จากบริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด หรือ ค่ายดูมันดิ และ กล้า-ณธวรรศว์ ปิยานนท์พงศ์ พร้อมด้วยนักแสดงที่คัดสรรมาอย่างเข้มข้น นำทีมโดย “จูเนียร์-กาจบัณฑิต ใจดี” และ “ฟลุ๊คจ์-พงศภัทร์ กันคำ” เสริมทัพด้วย แฟรงกี้-วีรภัฎ อ่อนสอาด, บ้าน-ณคุณ โรจนัย, ป๊อปปี้-รัชพงศ์ อโนมกิติ, เอ็นจอย-ธิดารัตน์ ปรือทอง และ เอมี่ อุทานพร ฟัน พาสเซ่น มาร่วมบวงสรวง นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับตบเท้าเข้าร่วมงาน รวมถึงส่งฟู้ดทรัคซัพพอร์ตเต็มที่สำหรับซีรีส์ “คุณได้ไปต่อ” (To be continued) เป็นเรื่องราวความรักของคนเคยสำคัญในอดีต ที่เส้นทางชีวิตทำให้ไม่ได้ไปกันต่อ แต่แล้วโชคชะตาก็พาให้พวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้ง “หมอจิ” (พงศภัทร์ กันคำ) หมอกระดูกปากร้ายแต่ใจดี กับ “อชิ” (กาจบัณฑิต ใจดี) ซูเปอร์สตาร์ที่กำลังโด่งดัง ทั้งคู่ต่างเก็บกันและกันเอาไว้ในกล่องเก็บความทรงจำที่ซุกซ่อนไม่ให้ใครเห็น แต่เมื่อฝ่ายหนึ่งอยากจะปัดฝุ่นความสัมพันธ์และมาเริ่มต้นกันใหม่ ในขณะที่อีกฝ่ายแม้ใจจะโหยหาแต่ก็ไม่กล้ารื้อฟื้น แล้วทั้งสองจะไปกันต่อได้ไหม? หรือครั้งนี้จะมีคนไม่ได้ไปต่อ?ติดตามความสนุก สุดฟิน ของซีรีส์ “คุณได้ไปต่อ (To be continued Series) ต้นปี 2024 ทาง ช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus