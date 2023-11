ฮือฮา ช่อง 3 ทำซีรีส์แนวหญิงรักหญิงครั้งแรก คว้าตัวนางเอกนิวเจน “หลิงหลิง-ออม” ประเดิมความจิ้น

แอบลุ้นและเดากันอยู่นานว่าโปรเจกต์ใหม่ที่ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 แอบทำเซอร์ไพรส์แฟนๆ ละคร ด้วยการโพสต์ภาพถ่ายลงในอินสตราแกรม ซึ่งหนึ่งในนั้นมีผู้กำกับมากฝีมือที่กำกับละครจนสร้างจักรวาลออเจ้าอย่างร่วมเฟรมพร้อมกับนักแสดงอีก 2 คน ที่มีผ้าคลุมปิดไว้ จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก ว่านักแสดงปริศนาจะเป็นใคร และโปรเจกต์ใหม่ที่ว่าทำไมถึงเป็นครั้งแรกของช่อง 3 มันคืออะไรกันแน่!งานนี้ผู้บริหารช่อง 3 “คุณดิว ปิ่นกมล” เปิดเผยโปรเจกต์นี้ว่า “เป็นครั้งแรกที่ทางช่อง 3 จะทำซีรีส์แนว Girls Love (เกิลส์ เลิฟ) หรือที่เรียกกันว่า Yuri (ยูริ) เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงด้วยกัน มีเนื้อเรื่องที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงาม ทั้งการเล่าเรื่องในมุมมองที่แตกต่างไปอีกแบบ ซึ่งทางช่องมองว่าสามารถตอบโจทย์ความนิยมและความชื่นชอบของผู้ชมกลุ่มยูริได้ค่ะ และเป็นการเปิดมิติใหม่เพื่อขยายกลุ่มผู้ชมให้กับช่องอีกด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เป็นการนำมาจากนิยายขายดี ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเว็บนิยายชื่อดัง จริงๆ แล้วนิยายเรื่องนี้มีกระแสจากแฟนๆ เรียกร้องกันมาเยอะว่าให้นำมาทำเป็นซีรีส์ รับรองว่าเป็นการหยิบมานำเสนอในรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คนดูมีความสุขและอยากเอาใจช่วยความรักของทั้งคู่แน่นอน ส่วนการคัดเลือกนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องนี้ต้องผ่านการออดิชั่นกันทุกคน มีนักแสดงมาออดิชั่นกันเยอะมาก เพื่อหาคนที่เหมาะสมกับตัวละครของเรื่องนี้ คือ หลิงหลิง ศิริลักษณ์ กับ ออม กรณ์นภัสทั้งคู่สามารถถ่ายทอดออกมาได้สมบทบาท หลิงหลิงจะเป็นคนนิ่งๆ ดูเท่ สวยชวนมอง ทำให้น่าค้นหา ส่วนออมต้องบอกว่าเค้าเล่นได้ทุกบทบาท แสดงอารมณ์และความรู้สึกออกมาได้ดี พอทั้งคู่เล่นด้วยกัน ดูแล้วมีเคมีที่ลงตัวมาก สำหรับคนที่มากำกับการแสดงก็ต้องยกให้พี่นายเลยค่ะ เพราะเหมาะสมกับเรื่องนี้ที่สุด ซึ่งพี่นายเคยกำกับภาพยนตร์แนว Girls Love อย่างเรื่อง Yes or no ที่ประสบความสำเร็จมากๆ มาแล้ว และล่าสุดกำกับละครเรื่อง “พรหมลิขิต” ซึ่งเป็นกระแสอย่างมาก ทำเรตติ้งพุ่งเป็นอันดับ 1 ให้กับช่อง 3 อย่างต่อเนื่อง ต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นการโชว์ศักยภาพความสามารถของนักแสดงเจนใหม่ช่อง 3 เลยค่ะ และโปรเจกต์นี้จะทำให้นักแสดงของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมไปถึงโปรเจกต์อื่นๆ ที่กำลังจะมีตามมาอีกต่อจากนี้ด้วยค่ะ”เรียกว่าเป็นการบุกตลาดสายยูริครั้งแรกของช่อง 3 ก็ถูกจับตามองแล้วว่านักแสดงที่มาเปิดซิงสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ จะน่ารักเกินต้านจนสร้างปรากฏการณ์ความฟินได้ขนาดไหน ลองไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนเลย สำหรับ ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ นักแสดงนิวเจนที่แจ้งเกิดจากละคร “มาตาลดา” ในบท “ริรี่” ที่เคยผ่านผลงานทั้งละครและซีรีส์มาแล้วหลายเรื่อง อาทิ Hotel Star The Series, จากสูญถึงสิบ, พราวมุก, ดวงตาที่3, เกมล่าทรชน, อ้ายข่อยฮักเจ้า, ใต้เงาตะวัน, แค้น เป็นต้น ทุกบทบาทที่ได้รับมีทั้งยากและท้าทายฝีมือมาก แต่สาวออมก็สามารถตีบทแตกกระจุย เพราะได้คุณแม่คนเก่ง ก้อย นฤมล พงษ์สุภาพ ซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี ทำหน้าที่คอยช่วยเทรนและช่วยสอนให้ลูกสาวคนนี้อยู่ตลอดและนักแสดงสาวอีกคนที่จะมาจับคู่ความจิ้นในซีรีส์เรื่องนี้ ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสาวไทยลูกครึ่งฮ่องกง อย่าง หลิงหลิง-ศิริลักษณ์ คอง ดาวรุ่งมาแรงจากละครเรื่อง “หมอหลวง” ในบท “แม่แม้น” ต้องบอกว่าดีกรีของสาวคนนี้ไม่ธรรมดา เพราะเคยคว้ามงกุฎจากเวทีประกวดนางงามเขาสวนกวาง ปี 2561 กลายเป็นกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลหลังเปิดตัวว่ามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง 3 และได้มีผลงานการแสดงเรื่องแรกในละคร ตราบฟ้ามีตะวัน และเป็นนางเอกเรื่องแรกในละคร มักกะลีที่รัก ก็โชว์ฝีมือการแสดงได้อย่างสวยงาม มีผลงานการันตีฝีมือกันขนาดนี้ ก็เตรียมฟินจิกหมอนกันได้เลยกับซีรีส์แนวยูริครั้งแรกเร็วๆ นี้ ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus