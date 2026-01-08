หุ้นปิดดิ่ง 27.22 จุด DELTA กดดันหนัก-แกว่งลงตามภูมิภาค ขาดปัจจัยใหม่-รอลุ้นงบ บจ.

SET ปิดวันนี้ที่ 1,253.60 จุด ลดลง 27.22 จุด (-2.13%) มูลค่าซื้อขาย 48,218.82 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงแรง โดยจุดต่ำสุด 1,251.40 จุด และทำจุดสูงสุด 1,268.61 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 142 หลักทรัพย์ ลดลง 308 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 209 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ร่วงแรง จากการปรับลงของหุ้น DELTA หลัง Delta International Holding Limited B.V. ขายหุ้นบิ๊กล็อตในราคาต่ำกว่ากระดาน
แต่หากตัด DELTA ออกไปจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบราว 2-3 จุด เนื่องจากภาพรวมยังขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน สอดคล้องกับตลาดหุ้นเอเชียที่วันนี้พักตัว คาดว่านักลงทุนรอติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ซึ่งส่วนหนึ่งทำให้ หุ้นกลุ่มเช่าซื้อปรับตัวลงจากความกังวลผลประกอบการ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอาจเร่งหนี้เสียให้สูงขึ้น ขณะที่วันนี้กลุ่มแบงก์ปรับขึ้นคาดมีเม็ดเงินไหลออกจาก DELTA เข้าแบงก์และสื่อสาร ซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ตลาดมีโอกาสฟื้นตัวหลังลงไปแรง คาดว่า DELTA ลงมาลึกตอบรับประเด็นลบไปพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ตามตลาดคงยังขึ้นได้ไม่มากเนื่องขาดปัจจัยใหม่หนุน โดยให้กรอบแนวรับ 1,245 จุด และแนวต้าน 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 7,950.23 ล้านบาท ปิดที่ 162.00 บาท ลดลง 24.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,414.88 ล้านบาท ปิดที่ 194.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,633.26 ล้านบาท ปิดที่ 28.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,574.97 ล้านบาท ปิดที่ 140.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,286.16 ล้านบาท ปิดที่ 51.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท