หุ้นปิดเช้าบวก 0.17 จุด ซึมตัววอลุ่มบางไร้ปัจจัยขับเคลื่อน รอเกาะติด บจ.ทยอยประกาศงบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,314.82 จุด เพิ่มขึ้น 0.17 จุด (+0.01%) มูลค่าซื้อขายราว 16,655.23 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีย่อตัว โดยมีระดับสูงสุด 1,316.42 จุด และต่ำสุด 1,304.11 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งซึมตัวไร้ปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน โดยปัจจัยต่างประเทศยังไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมา เนื่องจากยังอยู่ในภาวะปิดหน่วยงาน ขณะที่ตลาดหุ้นไทยซึมซับประเด็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐไปพอสมควร
ขณะที่เมื่อวานนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขยายการใช้มาตรการกำกับระยะที่ 1 กับหุ้น DELTA ทำให้ต้องเทรดด้วย Cash Balance ต่อไป เป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เม็ดเงินไหลเข้ากลุ่มแบงก์แทน ทำให้ยังช่วยประคองดัชนีได้ระดับหนึ่ง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตาดยังแกว่งซึมตัวต่อไประหว่างที่นักลงทุนรอติดตามการทยอยแจ้งผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ซึ่งในช่วงสัปดาห์หน้าจะออกมามากขึ้น โดยให้กรอบแนวรับ 1,300 จุด และแนวต้าน 1,320 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,711.12 ล้านบาท ปิดที่ 185.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,059.99 ล้านบาท ปิดที่ 131.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,041.57 ล้านบาท ปิดที่ 221.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
BANPU มูลค่าการซื้อขาย 981.22 ล้านบาท ปิดที่ 4.98 บาท ลดลง 0.02 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 970.81 ล้านบาท ปิดที่ 158.00 บาท ลดลง 0.50 บาท