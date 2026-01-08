หุ้นพักตัวขาดปัจจัยใหม่ รับ sentiment ลบ DELTA ขายบิ๊กล็อตต่ำกว่ากระดานกดดัน

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีพักตัว เนื่องจากตลาดเริ่มขาดปัจจัยขับเคลื่อน ซึ่งเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มปิดผสมผสาน นักลงทุนชะลอการลงทุนรอติดตามการเปิดเผยตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐฯ รวมทั้งตลาดรอติดตามวันศุกร์นี้ ศาลฎีกาสหรัฐฯ จะมีการอ่านคำพิจารณาคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการภาษีศุลกากรที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์บังคับใช้หรือไม่
ขณะที่ประเด็นในประเทศถูกกดดันจากหุ้น DELTA หลังเมื่อวานนี้มีรายงานว่า Delta International Holding เสนอขายหุ้น DELTA Electronics Thailand จำนวน 45.8 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 171-175 บาท/หุ้น ต่ำกว่าราคาตลาดราว 6-8% ซึ่งตามสถิติในอดีตราคาหุ้นจะตอบรับเชิงลบกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะกดดันดัชนีตลาดหุ้นไทยด้วย
โดยให้กรอบแนวรับ 1,265 จุด และแนวต้าน 1,285 จุด