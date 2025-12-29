ATLAS เปิดโรงบรรจุก๊าซ LPG แห่งใหม่ดันยอดขายโตแกร่ง

แอตลาส เอ็นเนอยี เดินหน้าขยายศักยภาพธุรกิจพร้อมเปิดโรงบรรจุก๊าซ LPG แห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี ดันยอดขายโตแกร่ง รับดีมานด์ตลาดเติบโต ฟากผู้บริหารมั่นใจผลงานไตรมาส 4 ปีนี้สดใส หนุนรายได้ปี 68 เติบโต 2 Digit ตามแผน ชูโมเดล “Creative Energy Retail” จุดแข็งเหนือคู่แข่ง
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รุกขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิดโรงบรรจุก๊าซ LPG แห่งใหม่ในจังหวัดเพชรบุรี อย่างเป็นทางการ ในเดือนพฤศจิกายน 2568 มีกำลังการอัดบรรจุประมาณ 1,200 ตันต่อเดือน นับเป็นโรงบรรจุก๊าซแห่งที่ 9 เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และความต้องการใช้ LPG ที่เติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2568 มีทิศทางสดใส สอดคล้องกับความต้องการใช้ก๊าซ LPG ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการเดินทางที่คึกคักในช่วงปลายปี โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนและภาคขนส่ง ซึ่งมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นช่วง High season ของธุรกิจ ผลักดันรายได้ในปี 2568 เติบโต Double Digit ตามแผนงานที่วางไว้
"ช่วงโค้งสุดท้ายของปีเป็นช่วงที่ปริมาณการใช้ก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มรายได้ในไตรมาส 4/2568 เติบโตต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ จึงเชื่อมั่นว่าผลประกอบการปี 2568 จะสามารถเติบโตตามแผน" นายสุวัชชัย กล่าว
ขณะที่โมเดลธุรกิจ "Creative Energy Retail" ถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ ATLAS สามารถแข่งขันได้เหนือคู่แข่ง ทั้งในด้านคุณภาพการให้บริการ ความครบวงจรของผลิตภัณฑ์และช่องทางจัดจำหน่าย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ นอกจากนี้ การได้รับการสนับสนุนจาก Ecosystem ของกลุ่ม PTG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ยังช่วยสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และต่อยอดโอกาสการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายธุรกิจก๊าซ LPG ครบวงจรทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งภาคครัวเรือน ผ่านการขยายโรงบรรจุก๊าซ ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม และการเพิ่มจำนวนถังก๊าซ LPG รวมถึงภาคขนส่ง ผ่านโครงการ "PT Auto Transform" เพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซ LPG ในยานยนต์ ตลอดจนการขยายฐานลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจำหน่าย LPG ซึ่งมีศักยภาพเติบโตในอนาคต ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น