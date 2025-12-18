ส.อ.ท.จับมือปตท.-โออาร์เอ็มโอยู ดันSMEเสริมศักยภาพพลังงาน

ส.อ.ท.ผนึกปตท.-โออาร์ เซ็นเอ็มโอยูหนุน SMEเสริมศักยภาพพลังงาน ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการ SMEไม่น้อยกว่า 300 – 500 ราย บริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) (ปตท.) และ นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้แทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมศักยภาพ SMEs ด้านพลังงานและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย”
ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อบูรณาการศักยภาพทั้ง 3 องค์กร โดย ส.อ.ท. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่าย SMEs ขณะที่ ปตท. เป็นดิจิทัลโซลูชั่นและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ โออาร์ ลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีเกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโมเดลธุรกิจ ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 300 – 500 ราย สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามทิศทางเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้งบประมาณรวม 400 ล้านบาท ในระยะเวลา 2 ปี
นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส.อ.ท. โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) จะเชื่อมโยงสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ให้เข้าถึงโซลูชันด้านพลังงานและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการมีจุดเด่น คือ SMEs ไม่จำเป็นต้องลงทุนเองในระยะเริ่มต้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ปตท. ทั้งด้านการลงทุนและองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs ในฐานะฟันเฟืองหลักของระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีสัดส่วนการสร้างมูลค่าให้กับประเทศกว่า 35% ของ GDP โดย ปตท. จะทำหน้าที่เป็น Total Integration Platform ที่เชื่อมโยง SMEs เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ดิจิทัลโซลูชัน ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะเพื่อช่วยให้ SMEs สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ตลอดจนมีองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม สร้างรากฐาน Ecosystem ทางพลังงานที่เข้มแข็ง ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โออาร์ พร้อมสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ และบริการพลังงานแบบครบวงจร ได้แก่ ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบให้บริการพลังงานความร้อนและความเย็น (Heat as a Service / Cooling as a Service) รวมถึงการจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตลอดจนการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดต้นทุนพลังงานให้กับผู้ประกอบการ ควบคู่กับให้คำปรึกษาการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว