ATLAS มั่นใจเข้าเทรดวันแรกนักลงทุนต้อนรับดี

แอตลาส เอ็นเนอยี พร้อมลงสนามเทรดใน SET วันแรก 20 ต.ค.นี้ มั่นใจได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นักลงทุนมั่นใจพื้นฐานแกร่งเติบโตโดดเด่น ชูจุดเด่นโมเดลธุรกิจที่แตกต่าง “Creative Energy Retail” ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับบริการพลังงานครบวงจร ประกาศพร้อมเดินหน้าลุยขยายธุรกิจ LPG ทั่วไทยในทุกมิติทั้งภาค ง ผู้บริหารมั่นใจด้วยศักยภาพการดำเนินธุรกิจจะสร้างผลตอบแทนโดดเด่นและอนาคตเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมั่นคง ส่วนกลุ่ม PTG สร้างความเชื่อมั่นด้วยการ “ล็อกอัพหุ้น 100%” ฉายภาพชัดเจนถึงการลงทุนระยะยาว สะท้อนความเชื่อมั่นว่ามีอนาคตสดใส
บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม หลังเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 418.42 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3 บาท
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า ATLAS มีโมเดลธุรกิจที่แตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นในตลาด ด้วยแนวคิด “Creative Energy Retail” มุ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับบริการพลังงาน ผสานกับระบบบริหารแบบ COCO (Company Owned Company Operated) ช่วยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ทั้งการบรรจุ จำหน่าย และบริการหลังการขาย ทำให้เกิด “Power of Network” ที่แข็งแกร่ง
อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก Ecosystem ของกลุ่ม PTG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจที่ต่อยอดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่สถานีบริการ การขนส่ง และฐานลูกค้าเดิมของกลุ่มพีทีจี
ATLAS ตั้งเป้าขยายธุรกิจ LPG ครบวงจรทั่วประเทศ ทั้งภาคครัวเรือนผ่านโรงบรรจุและร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ภาคขนส่งผ่านโครงการ “PT Auto Transform” ส่งเสริมการใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจำหน่าย LPG
บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 14–17% โดยงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 อยู่ที่ 14.4% และเงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมฐานทุน เพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน และขยายเครือข่ายบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้านนายอมร พิริยะแพทย์สม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจ แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ระบุว่า ATLAS มีพื้นฐานแข็งแกร่ง ทีมบริหารมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีดีมานด์เติบโตต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PTG ได้ประกาศล็อกอัพหุ้น 100% สะท้อนให้เห็นภาพความเชื่อมั่นในศักยภาพของ ATLAS และต้องการถือลงทุนในระยะยาว ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้จากธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ครบวงจรแล้ว ยังมีช่องทางต่อยอดจากธุรกิจโฆษณาในสถานีบริการที่มีมาร์จิ้นสูงอีกด้วย
"ในอนาคต คาดว่า ATLAS จะเติบโตได้อย่างโดดเด่น จากการขยายตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายในกลุ่ม PTG ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้กำไรขยายตัว ในช่วง 1–3 ปีข้างหน้า ทำให้หุ้นมีความน่าสนใจในฐานะ “หุ้นเติบโตในกลุ่มพลังงานค้าปลีก” ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่าภายหลังเปิดจองซื้อหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ระหว่างวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุนทุกกลุ่ม มีความต้องการมากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรร สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทและแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต
การเสนอขายหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ ทั้งในด้านโครงสร้างทางการเงิน การเติบโตของรายได้ และความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นมีความเชื่อมั่นว่า ATLAS จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนและได้รับการตอบรับที่ดี