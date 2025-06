ก๊าซหุงต้ม ปตท. ชูสโลแกน “ดูแลดีที่ 1 ดูที่ซีลทอง” สร้างการรับรู้แบรนด์ทั่วประเทศ ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยต่อเนื่อง

คุณไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชันบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า ก๊าซหุงต้ม ปตท. ไม่ได้มองแค่เรื่องการเป็นผู้นำของตลาด ‘ก๊าซหุงต้ม’ แต่เรามุ่งมั่นที่จะดูแลผู้บริโภคและสังคมรอบด้าน ดังนั้น “ก๊าซหุงต้ม ปตท. ดูแลดีที่ 1 ดูที่ซีลทอง” จึงไม่ใช่แค่สโลแกนทางการตลาด แต่เป็นคำมั่นสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise) ที่บ่งบอกว่า ก๊าซหุงต้ม ปตท. จะ ‘ดูแลคุณ’ ทุกถัง ทุกครัวอย่างแท้จริง เพราะนอกจากคุณภาพน้ำก๊าซแล้ว ก๊าซหุงต้ม ปตท. ยังลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเน้นย้ำเรื่อง “ความปลอดภัย” โดยเฉพาะโรงซ่อมถังที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคเพื่อรองรับการทดสอบและซ่อมบำรุงถังก๊าซทั่วประเทศได้กว่า 3 ล้านใบ/ปี โดยกระบวนทั้งหมดได้รับการรองรับมาตรฐาน มอก. 151 เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เพื่อให้มั่นใจว่าถังก๊าซทุกใบ ผ่านการดูแลด้วยมาตรฐานระดับสูงพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยในทุกครัวเรือน ด้านการตลาด ก๊าซหุงต้ม ปตท. เลือกใช้แนวทางที่หลากหลาย “ไม่ใช่แค่การสร้างการมองเห็น แต่ผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่าขึ้นจริงในสังคม” ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการร่วมมือกับโครงการ “หนึ่ง–ก้าว” ที่ให้ผู้สูงวัยไร้บ้านได้มีรายได้จากการเดินถือป้ายโฆษณา พร้อม “น้องถังถัง” มาสคอตประจำแบรนด์ร่วมเดินเคียงข้างช่วยสร้างการรับรู้ของแบรนด์จนกลายเป็นภาพจำที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจนับเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่แสดงให้เห็นว่า “แบรนด์ใหญ่ก็สามารถหยิบยื่นโอกาสให้กับคนตัวเล็กในสังคมได้” และที่สำคัญยังเชื่อมโยงกลับไปยังหัวใจของแบรนด์ที่ว่า “ดูแลดีที่ 1” สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการดูแลของ “ก๊าซหุงต้ม ปตท. แบรนด์ที่พร้อมส่งต่อพลังบวกและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในแนวคิดและการดำเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การดูแลผู้บริโภคให้มั่นใจทุกครั้งที่ใช้งานสินค้า ไปจนถึงการดูแลชุมชนผ่านโครงการที่จับต้องได้ถ้าก๊าซหมดเมื่อไร สั่งก๊าซหุงต้ม ปตท. แล้วอย่าลืมสังเกต “ซีลทอง QR” ไว้ให้ดี ของแท้ที่ “ปลอดภัย ร้อนไว ไฟแรง” ต้องสั่งจากร้านค้าตัวแทน ก๊าซหุงต้ม ปตท. โดยสามารถค้นหาร้านค้าตัวแทน ก๊าซหุงต้ม ปตท. ใกล้บ้านได้ที่ www.pttlpgshops.com หรือผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ https://pttor.page.link/orlpg ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ ทาง Facebook Fanpage จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท. หรือโทร. 1365 Contact Center