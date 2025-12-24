"กรณ์" จี้ ตลท.-ก.ล.ต.ออกคำเตือนด่วนซื้อหุ้น 7 บจ.โยงแก๊งฟอกเงินเสี่ยงเข้าข่ายซื้อของโจร

นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกประกาศเตือนนักลงทุนว่าการซื้อหุ้น 7 บริษัทที่พัวพันกับขบวนการฟอกเงิน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ไม่เช่นนั้นผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องอาจเข้าข่ายซื้อของโจร
นายกรณ์ ระบุว่า เป็นที่รู้กันในวงการหุ้นว่าช่วงก่อนการเลือกตั้งมีความพยายามที่จะเร่งขายหุ้นโดยกลุ่มที่โยงกับแก๊งค์ฟอกเงิน ซึ่งหุ้นที่ว่านี้ยังไม่ได้ถูกอายัด เพราะมีการแอบถืออยู่ในบัญชี nominee ซึ่งการที่มิจฉาชีพต่างชาติจะฟอกเงินในระบบเศรษฐกิจไทยได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากคนไทย ก.ล.ต. ต้องเอาจริงกับทุกคน
ดังนั้น เรื่องด่วนที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ต้องรีบดำเนินการคือ ต้องออกคำเตือนว่าการซื้อหุ้น 7 บริษัทที่ ก.ล.ต. อยู่ในช่วงการสอบสวน มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีผลเป็นการซื้อของโจร ซึ่งจะเป็นการช่วยให้กลุ่ม scammer ขนเงินหนีไปได้ โดยเฉพาะการซื้อหุ้นแบบ Big Lot
"ก.ล.ต. ต้องย้ำว่าการรับซื้อหุ้นจากกลุ่มฟอกเงิน อาจถูกตีความว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับโจร สุ่มเสี่ยงกับถูกการดำเนินการทางกฎหมาย
การต่อกรกับกลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาติ เป็นเรื่องที่ต้องว่องไว เด็ดขาด และ proactive เพราะทางเขามีแรงบันดาลใจสูง เราช้าไม่ได้เลย"นายกรณ์ ระบุ