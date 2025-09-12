“เฉลิมชัย” ลาออก หน.ปชป.อ้างเหตุสุขภาพ กกต.ย้ำต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงใหม่ใน 15 วัน

“เฉลิมชัย” ไขก๊อกพ้น หน.ปชป.อ้างเหตุสุขภาพ มอบ “ประมวล” รักษาการแทน กกต. ส่งหนังสือย้ำ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงใหม่ใน 15 วัน
วันนี้ (12 ก.ย.) เมื่อเวลา 14.45 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ความว่า
เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง
ข้าพเจ้า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เลขที่ 41303344 ขณะนี้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยเหตุผล ด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งอาจทำให้พรรคเกิดความเสียหาย จึงขอลาออกจากตำแหน่ง หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 และขอมอบให้ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รักษาการแทน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ต่อมาเวลา 17.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2568 นายเกรียงไกร พารดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ลพ.( ทบพ.) 0014/17188 เรื่อง ขอส่งหนังสือให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการตามกฎหมาย เรียน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อ้างถึง หนังสือของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 จำนวน 1 ฉบับ ด้วย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้มีหนังสือลงวันที่ 12กันยายน 2568 แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีขอลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงมาตรา 38วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
จึงเป็นหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงส่งหนังสือของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน มาเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป