หัวหน้า "มาร์ค" คัมแบ็ก นั่ง ปชป.ไร้คู่แข่ง

ผลเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ “อภิสิทธิ์” ผ่านฉลุย กลับมานำพรรคอีกรอบแบบไร้คู่แข่ง คะแนนท่วมท้น ด้าน "กรณ์" นั่งรองหัวหน้าพรรค "ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์" เป็นเลขาฯ
วันที่ 18 ต.ค.2568 เวลา 10.00 น. ที่โรวแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม.พรรคประชาธิปัตย์ จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่ โยมี สส. อดีต สส. อดีตรัฐมนตรี และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งที่เมื่อเข้าสู่วาระการเลือกหัวหน้าพรรค นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้แสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคคนที่ 7 ขึ้นไปเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แบบไร้คู่แข่ง
จากนั้นให้สมาชิกได้หย่อนบัตรลงคะแนนเสียงตามขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แบ่งเป็น สส.40 เปอร์เซนต์ และอดีตสส. 40 เปอร์เซนต์ และสาขา สมาชิกพรรค 20 เปอร์เซ็นต์ ผลปรากฏว่านายอภิสิทธิ์ได้รับเลือก 96.1810 เปอร์เซนต์ ท่ามกลางเสียงปรบมือลั่นห้องประชุม
จากนั้น ที่ประชุมได้เข้าสู่ขั้นตอนการเลือกรองหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค และตำแหน่งสำคัญๆ โดยนายอภิสิทธิ์ ได้เสนอนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลด้านนโยบาย
นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรค ดูแลด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
นายจุรี นุ่มแก้ว ดาวติ๊กต๊อก รองหัวหน้าพรรคดูแด้านสื่อสารองค์กร
น.ส.รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรคดูแลด้านสตรี เยาวชน และความยั่งยืน
นายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคดูแลเด้านเศษฐกิจระหว่างประเทศ
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคดูแลด้านยุทธศาสตร์การเมืองและการประสานงานภาคประชาสังคม
นายอิสรา สุนทรวัฒน์ รองหัวหน้าพรรคดูแลด้านการต่างประเทศ
นายอัมพร พินะสา รองงหัวหน้าพรรค ดูแลด้านการศึกษาและภาคอีสาน
ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรค เป็นนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีต รมว.อุตสาหกรรม และอดีตรองหัวหน้าพรรค