หุ้นปิดบวก 1.43 จุด แรงขาย DELTA ฉุดตลาด เข้าโหมดซึมรอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,271.11 จุด เพิ่มขึ้น 1.43 จุด (+0.11%) มูลค่าซื้อขาย 31,407.37 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งตัวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดสูงสุด 1,278.12 จุด และต่ำสุด 1,268.97 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 259 หลักทรัพย์ ลดลง 170 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 224 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งในกรอบ ช่วงเช้าแกว่งขึ้นแต่ช่วงบ่ายเจอปัจจัยกดดันจากแรงขายหุ้น DELTA ทำให้ลดช่วงบวกลง แม้ว่าหุ้นใหญ่ในกลุ่มอื่นๆ มมีแรงซื้อเข้ามาหนุน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนอาจเริ่มชะลอลงทุนช่วงเข้าใกล้เทศกาลคริสมาสต์ ทำให้มูลค่าซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ขณะที่รอติดตามรายงาน GDP ไตรมาส 3/68 ของสหรัฐ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค.ของสหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ตลาดรอในคืนนี้ ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มพรุ่งนี้ขึ้นกับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ หากออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดก็อาจช่วยหนุน Sentiment ของตลาดหุ้นได้ โดยให้แนวต้าน 1,280 จุด แนวรับ 1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,097.63 ล้านบาท ปิดที่ 175.00 บาท ลดลง 7.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,777.80 ล้านบาท ปิดที่ 31.75 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,350.22 ล้านบาท ปิดที่ 55.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,180.27 ล้านบาท ปิดที่ 43.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,107.92 ล้านบาท ปิดที่ 28.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง