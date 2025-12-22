ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.17- แข็งค่าตามราคาทองคำพุ่งทำสถิติรอบใหม่

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(19 ธ.ค.68)แข็งค่าต่อเนื่องไปทำสถิติแข็งค่าสุดในรอบ 4 ปีครึ่งครั้งใหม่ (นับตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2564) ที่ระดับ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนจะกลับมาปิดตลาดในประเทศที่ระดับ 31.17 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดปลายสัปดาห์ก่อนที่ 31.46 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามการปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบใหม่ของราคาทองคำในตลาดโลกเหนือระดับ 4,420 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์ ประกอบกับน่าจะมีแรงขายตามปัจจัยทางเทคนิคหลังเงินบาทแข็งค่าผ่านแนวสำคัญทางจิตวิทยาหลายแนวในระหว่างวัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 757 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 672 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.10-31.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ตัวเลขจีดีพีและดัชนีราคา PCE/Core PCE ไตรมาส 3/2568 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค. และรายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์